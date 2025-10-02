Education News : सतरा राज्यांत ५७ नवी केंद्रीय विद्यालये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील; काझिरंगात उन्नत मार्ग बांधणार

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १७ राज्यांमध्ये ५७ नवी केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्याच्या निर्णयाला आज हिरवा कंदील दाखवला. यातील सात विद्यालये ही गृहमंत्रालयातर्फे तर ५० विद्यालये राज्य सरकार पुरस्कृत करण्यात येणार आहेत. .माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले, नव्या ५० केंद्रीय विद्यालयांपैकी २० विद्यालये आतापर्यंत एकही केंद्रीय विद्यालय नसलेल्या जिल्ह्यात सुरू करण्यात येणार आहेत. तर १५ विद्यालयेही आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये सुरू केली जातील. चार विद्यालये ही नक्षल हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांत आणि पाच विद्यालये डोंगराळ भागातील राज्यांमध्ये सुरू करण्यात येतील. देशात सध्या १२८८ केंद्रीय विद्यालये असून त्यात १४ लाख विद्यार्थी आहेत. यात आता नव्या ५७ विद्यालयांची भर पडणार आहे. यामुळे ८७ हजार विद्यार्थ्यांना अल्पखर्चात दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल. यावर ५८६३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. .तर, जैववैद्यकीय संशोधन करिअर योजनेच्या (बीआरसीपी) तिसऱ्या टप्प्याला आज मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. हा कार्यक्रम जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि इंग्लंडमधील वेलकम ट्रस्ट आणि एसपीव्ही इंडिया अलायन्स यांच्या भागीदारीत २०२५-२६ ते २०३०-३१ आणि पुढील सहा वर्षांसाठी २०३१-३२ ते २०३७-३८ पर्यंत राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत २०३०-३१ पर्यंत १५०० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चावर फेलोशिप आणि अनुदाने मंजूर करण्यात येईल..पुणे : बनावट 'एनए' ऑर्डर, भोगवटापत्र तयार करून शेकडो सदनिकांची नोंदणी.याखेरीज आसाममधील राष्ट्रीय महामार्ग ७१५ चे कालीबोर- नुमालीगड विभागात चौपदरीकरण करण्याचा निर्णयही मंत्रीमंडळाने घेतला. काझिरंगा अभयारण्यातून जाणारा हा महामार्ग उन्नत (एलीव्हेटेड) पद्धतीने बांधला जाणार आहे. या उन्नत मार्गाची बांधणी करताना अभयारण्यातील वन्यजीवांच्या मार्गात अडथळे येणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाणार आहे. या मार्गाची लांबी ८५.६७ किलोमीटर असून चौपदरीकरणावर ६९५७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे..'वंदे मातरम्'चा देशव्यापी उत्सवस्वातंत्र्यलढ्याचा मंत्र ठरलेल्या ‘वंदे मातरम्’या राष्ट्रीय गीताला १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त देशभरात ‘राष्ट्रीय गीता’चा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताची भूमिका लक्षात घेऊन, त्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशभरात उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, हा उत्सव कशा प्रकारे साजरा केला जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 'इंडिया.गव्ह’ पोर्टलनुसार, 'वंदे मातरम्' हे संस्कृतमध्ये बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी रचले होते. संविधान सभेने बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी रचलेल्या 'वंदे मातरम्' ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.