नवी दिल्ली : 'जीएसटी'बचत उत्सवामुळे बहुतांश वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत. मात्र जनतेची होणारी बचत आणि सुधारणांवर विरोधी पक्ष खूश नाहीत. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात केवळ चर्चा होत होती, कामे काहीच होत नव्हती, अशी टीका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली..''विरोधक जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा देशात कर दहशतवाद होता,'' असा आरोपही वैष्णव यांनी केला. 'यूपीए' सरकारच्या काळात सिमेंटवर ३० टक्के कर होता. आमच्या सरकारने हा कर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. महिलांसाठी आवश्यक असलेल्या सॅनिटरी पॅडवरील कर १३ वरून शून्य टक्क्यांवर आणला आहे..पादत्राणांवरील कर १८ वरून पाच टक्क्यांवर, रेफ्रिजरेटवरील कर ३० वरून १८ टक्क्यांवर तर साबण, डिर्टंजंटवरील कर ३० वरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. नव्या कर प्रणालीमुळे जनतेला दिलासा मिळाला. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार २० लाख कोटी रुपयांनी वाढेल, असे वैष्णव यांनी सांगितले..विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा करांचे जंजाळ होते. आमच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सर्व कर संपुष्टात आणत एकच जीएसटी कर अमलात आणला. घरात फ्रिज आणि टीव्ही असावा, असे प्रत्येक कुटुंबाला वाटते. नव्या कररचनेमुळे या वस्तू गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या युरिया आणि अन्य खतांवरील कर १२ वरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, असे वैष्णव यांनी नमूद केले..India Political News : 'जेपीसी'कडे तृणमूलची पाठ; विधेयकांची छाननी, समित्या म्हणजे तमाशा असल्याचा आरोप.'मोदींचा जीएसटीला विरोध होता'''नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी जीएसटी करप्रणालीला विरोध केला होता,'' असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे. जीएसटीला विरोध करणारे मोदी हे त्यावेळचे एकमेव मुख्यमंत्री होते. २०१४ मध्ये ते पंतप्रधान बनले. यानंतर अचानक २०१७ मध्ये ते जीएसटीचे पाठीराखे बनले. जीएसटीमध्ये आता ज्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्या मर्यादित आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना प्रक्रियेतील किचकटपणातून सोडवण्यासाठी सरकारने कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत, असा आरोप रमेश यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला..