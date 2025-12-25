Politics: मोठी बातमी! राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ; विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिला राजीनामा, कारण...

गुजरात विधानसभेचे उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड यांनी गुरुवारी (२५ डिसेंबर) "व्यस्त वेळापत्रक" आणि इतर जबाबदाऱ्यांचे कारण देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राज्य सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकात याची घोषणा केली. भारवाड यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि प्रदेश भाजप अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा यांच्यासमवेत गांधीनगर येथील विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आपला राजीनामा सादर केला, असे त्यात म्हटले आहे..चौधरी यांनी राजीनामा स्वीकारल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. भरवाड (७५), ज्यांना जेठाभाई अहिर म्हणूनही ओळखले जाते. ते पंचमहल जिल्ह्यातील शेहरा मतदारसंघातून सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. भाजपचे हे ज्येष्ठ आमदार पहिल्यांदा सप्टेंबर २०२१ मध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर ते पुन्हा या पदावर निवडून आले..Christmas: चक्कर येऊन पडला सांताक्लॉज..., 'आप'च्या तीन बड्या नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल; चेष्टा करणं पडलं महागात.जेठाभाई भारवाड हे मध्य गुजरातमधील एक प्रमुख सहकारी नेते आहेत. सहकार क्षेत्रात त्यांचा मोठा प्रभाव आहे, जिथे त्यांना एक प्रमुख व्यक्ती मानले जाते. त्यांच्या सहकार कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि प्रदेशात त्यांचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी उपसभापती पदाचा राजीनामा दिल्याचे बोलले जात आहे..जेठाभाई भारवाड, ज्यांना जेठाभाई अहिर म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांनी गुजरात विधानसभेच्या उपसभापती पदाचा राजीनामा दिला. पंचमहल जिल्ह्यातील शेहरा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. जेठाभाई भारवाड शेहरा मतदारसंघातून सहा वेळा आमदार होते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये भाजप आमदार जेठाभाई भारवाड पहिल्यांदाच विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले. .BSNL latest News : 'बीएसएनएल' ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी ; कंपनी लवकरच 'ही' सेवा बंद करणार!.२०२२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर भरवाड यांची उपसभापती म्हणून पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. भरवाड यांचे सहकार क्षेत्रात विशेष वर्चस्व आहे. जेठाभाई भारवाड अनेक सहकारी संस्थांमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे भूषवतात. ते गुजरात विद्यापीठातून पदवीधर आहे. जेठाभाई अहिर हे व्यवसायाने शेतकरी आणि पशुपालक म्हणूनही ओळखले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.