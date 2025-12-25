देश

Politics: मोठी बातमी! राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ; विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिला राजीनामा, कारण...

Jethabhai Bharwad News: राज्यात भाजपमध्ये अनेक संघटनात्मक बदल होत असताना आणि अनेक नेत्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात असताना जेठाभाईंचा राजीनामा आला आहे.
Jethabhai Bharwad

Jethabhai Bharwad

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गुजरात विधानसभेचे उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड यांनी गुरुवारी (२५ डिसेंबर) "व्यस्त वेळापत्रक" आणि इतर जबाबदाऱ्यांचे कारण देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राज्य सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकात याची घोषणा केली. भारवाड यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि प्रदेश भाजप अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा यांच्यासमवेत गांधीनगर येथील विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आपला राजीनामा सादर केला, असे त्यात म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Gujarat
political
resignation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com