Gujarat Election Result 2022: गुजरातमधील हॉट सीट्सची काय आहे स्थिती?; पाहा प्रतिष्ठेच्या लढती

Gujarat Election Result 2022: गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत आहे. दुपारी दोन वाजेपर्यंत निकालाची स्थिती सांगायची झाली तर यामध्ये भाजप १५८ जागांवर आघाडीवर आहे. त्यामुळं गेल्या २७ वर्षांपासून सत्तेत असलेली भाजप पुन्हा एकदा सत्तेत येणार असल्याचं जवळपास निश्चितच झालं आहे. इतकंच नव्हे तर नवा रेकॉर्डही भाजपनं केला आहे. (Gujarat Assembly Election Result 2022 What is status of all hot seats in Gujarat)

गुजरातमध्ये १८२ जागांसाठी यंदा १,६२१ उमेदवार रिंगणार होते. यामध्ये मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल, क्रिकेटर रविंद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजा यांच्यासह गुजरात सरकारच्या अनेक मंत्र्यांचं नशिबही पणाला लागलं आहे. त्याशिवाय हार्दिक पटेल, आम आदमी पार्टीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार इसुदान गढवी, काँग्रेस नेते इंद्रनील राजगुरु यांच्यासारखे दिग्गज नेत्यांचा निकालही लागणार आहे.

जाणून घेऊयात गुजरातच्या १० हॉटसीट्सचं समीकरण

जागा उमेदवार कोण पुढे/मागे