पत्नी आवडत नाही म्हणून मित्रांना ५० हजारात विकली, पुढे १० दिवस मित्रांनी....; गुजरातमध्ये काय घडलं?

पत्नी आवडत नाही म्हणून तिला ५० हजार रुपयांत मित्रांना विकल्याचा धक्कादायक प्रकार गुजरातमधील बनासकांडा जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. निकेश असे या आरोपी पतीचे नाव असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. चौकशीत त्याने पत्नीला विकल्याची कबुली दिली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, १९ मे रोजी हा संपूर्ण प्रकार घडला. त्यानंतर आरोपी स्वत: पोलीस ठाण्यात पोहोचत पत्नी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. माझी पत्नी कुठे गेली याबाबत काहीही कल्पना नाही असं त्याने पोलिसांना सांगितलं. त्यानंतर पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली. पण त्याची चौकशी केली असता त्याने उडवा उडवीची उत्तर दिली. त्यामुळे पोलिसांनी संशय आला..Pune Crime : उरुळी कांचनमध्ये पतीकडून पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड हल्ला; १५ दिवस घरात कैद.दरम्यान, पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली असता आपणच पत्नीला ५० हजारात विकल्याचं त्याने कबूल केलं. माझी पत्नी दिसायला चांगली नाही, ती मला आवडत नाही म्हणून मी तिला विकलं असं आरोपी पतीने पोलिसांना सांगितलं. याप्रकरणी पोलिसांनी आता आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे..कौटुंबिक वादातून आईने अडीच वर्षांच्या मुलाला पाच लाखात विकलं, धक्कादायक प्रकरण समोर; कुठं घडला प्रकार?.महत्त्वाचे म्हणजे आरोपी मित्रांनी जवळपास १० दिवस पीडित महिलेवर सामुहिक अत्याचार केल्याची माहिती पोलीस तपासात पुढे आली आहे. याप्रकरणी पीडित महिलेनेही तक्रार दाखल केली आहे. तसेच पतीच्या मित्रांनी आपले दागिने आणि पैसे लंपास केल्याचंही तिने या तक्रारीत म्हटलं आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.