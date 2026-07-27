देवदूत! पुरात अडकलेल्या चिमुरड्यासाठी ५ जणांनी लावली जीवाची बाजी; काळजाची धडधड वाढवणारा, Video Viral

गुजरातमध्ये मुसळधार पावसानं हाहाकार उडाला आहे. अनेक भागात पावसाचं पाणी घुसल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. हजारो नागरिकांचं सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आलंय. स्थानिक नागरिक, मच्छिमारांसह पोलिसांकडून बचावकार्य राबवण्यात येत आहे. वलसाड, वापी, उमरगावसह परिसरात पाणी साचलं आहे. .पुराच्या पाण्यात जीव धोक्यात घालून लोकांना बाहेर काढत आहेत. याचे व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यात पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. उमरगाव इथल्या टिंबी गावात पुरात अडकलेल्या चिमुकल्याची सुखरुप सुटका करण्यात आली. मच्छिमार तरुणांनी जीव धोक्यात घालून त्याला बाहेर काढलं. याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..आंदोलन आहे म्हणजे लाठीचार्ज करा असं नाही; पोलीस कारवाईवरून सरन्यायाधीशांनी सुनावलं, दिले शिस्तीचे धडे.गावात पुराचं पाणी घुसल्यानं कुटुंब अडकून पडलं होतं. पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यानं बाहेर पडण्यात अडचणी येत होत्या. अशा परिस्थितीत स्थानिक मच्छिमारांनी चिमुकल्यासह कुटुंबाला बाहेर काढलं. पुराच्या पाण्याचा वेग जास्त असूनही जीव धोक्यात घालत मच्छिमार पाण्यात उतरले. दोरखंडाच्या सहाय्यानं चिमुकल्याला खांद्यावर घेत पाण्यातून वाट काढत बाहेर आणलं..गेल्या दोन दिवसात वलसाडमध्ये पुरामुळे ३५ जणांचा मृत्यू झालाय. तर ७ हजार पेक्षा जास्त जणांना पुरातून रेस्क्यू करण्यात आलंय. गुजरातच्या अनेक जिल्ह्यांना पावसानंतर पुराचा तडाखा बसला. यात नवसारी, सूरत या जिल्ह्यांमध्येही मुसळधार पाऊस झालाय. वलसाड आणि वापीत २४ तासात २०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.