Marriage Act: विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य; आंतरधर्मीय विवाहांवर नवे नियम अन्..., राज्य सरकारकडून विवाह कायद्यात मोठे बदल

Marriage Registration Act Change: राज्य सरकारने विवाह नोंदणी कायदा २००६ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहे. ज्यामुळे विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

गुजरात सरकारने शुक्रवारी गुजरात विवाह नोंदणी कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या. सरकारने म्हटले आहे की राज्यात "लव्ह जिहाद" चा खेळ खेळला जात आहे. तरुण मुलींसाठी एक मजबूत ढाल आवश्यक आहे. विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करणारी तरतूद दुरुस्तीमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली आहे. विधानसभा नियम ४४ अंतर्गत राज्य विधानसभेत ठराव सादर करताना उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी पंचमहल जिल्ह्यातील प्रकरणांचा उल्लेख केला.

