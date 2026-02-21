Marriage Act: विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य; आंतरधर्मीय विवाहांवर नवे नियम अन्..., राज्य सरकारकडून विवाह कायद्यात मोठे बदल

गुजरात सरकारने शुक्रवारी गुजरात विवाह नोंदणी कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या. सरकारने म्हटले आहे की राज्यात "लव्ह जिहाद" चा खेळ खेळला जात आहे. तरुण मुलींसाठी एक मजबूत ढाल आवश्यक आहे. विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करणारी तरतूद दुरुस्तीमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली आहे. विधानसभा नियम ४४ अंतर्गत राज्य विधानसभेत ठराव सादर करताना उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी पंचमहल जिल्ह्यातील प्रकरणांचा उल्लेख केला. .त्यांनी सांगितले की, तेथे एकही मुस्लिम किंवा मशीद नव्हती तरीही शेकडो निकाह प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यांनी बनासकांठा, नवसारी आणि मेहसाणा जिल्ह्यातील प्रकरणांचाही उल्लेख केला. उपमुख्यमंत्र्यांनी याला "सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय" म्हटले. सरकार प्रेमविवाहांच्या विरोधात नाही परंतु मुलींच्या आणि सनातन धर्माच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करत आहे. विवाह नोंदणी प्रक्रियेसाठी पालकांची संमती आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव आहे. .राजधानी हादरली! मंदिर लक्ष्य करून मोठ्या स्फोटाची तयारी? गुप्तचर इशाऱ्यानंतर संपूर्ण दिल्ली सतर्क.विवाह नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांना व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे अधिकृतपणे सूचित केले जाईल. प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, सहाय्यक निबंधकांकडून पुष्टी मिळाल्यापासून दहा कामकाजाच्या दिवसांच्या आत वधू आणि वरांच्या पालकांना कळवले जाईल. शक्य असल्यास हे इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिकरित्या केले जाईल. जर सलीमसारखा कोणी सुरेशच्या वेशात येऊन निष्पाप मुलींना अडकवतो, तर त्याला आयुष्यभराचा धडा शिकवला जाईल. .नंतर त्यांनी माध्यमांना सांगितले की, जर कोणी राज्यातील कोणत्याही मुलींना त्यांची ओळख लपवून फसवले तर हे सरकार अशी कठोर कारवाई करेल की भविष्यात ते कोणत्याही मुलीकडे वाईट हेतूने पाहण्याची हिंमत करणार नाहीत. आजच्या काळात तरुण मुलींसाठी एक मजबूत ढाल तयार करण्याची गरज आहे. प्रस्तावित बदलांवर जनतेच्या सूचना आणि शिफारशींसाठी सरकारने ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. .Srinagar Accident: श्रीनगरमध्ये भीषण घटना! सीआरपीएफ जवानांच्या बुलेटप्रूफ वाहनाचा मोठा अपघात; ९ जवान गंभीर जखमी.कायदा लागू करण्यापूर्वी या सूचना आणि शिफारशींचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. विवाह नोंदणीसाठी एक समर्पित पोर्टल तयार केले जाईल. प्रस्तावित नियमांनुसार, विवाह नोंदणीसाठी किमान ३० दिवस लागतील. डिसेंबर २०२५ मध्ये, पाटीदार अनामत आंदोलन समिती (PAAS) च्या जुन्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्यासाठी एक निवेदन सादर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.