देश

TMC सोडणाऱ्या यूसुफ पठाणला गुजरात सरकारकडून कोट्यवधींचा भूखंड गिफ्ट; कोर्टानेही दिलेला क्रिकेटरच्या विरोधात निकाल

Yusuf Pathan Land Row गुजरात सरकारने यूसुफ पठाणला जवळपास १ हजार चौरस मीटरचा भूखंड गिफ्ट देण्याचा निर्णय घेतलाय. या भूखंडाची किंमत २० कोटी ५० लाख रुपये इतकी आहे.
Mumbai Police Arrest Relatives of Yusuf Pathan

Mumbai Police Arrest Relatives of Yusuf Pathan

esakal

सूरज यादव
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लोकसभा खासदार युसूफ पठाणला ज्या जमिनीवरून वाद प्रलंबित होता ती जमीन गुजरात सरकारने गिफ्ट दिली आहे. तसंच एक मोठा भाग सवलतीच्या दरात देण्याची व्यवस्थाही केली आहे. अलिकडेच माजी क्रिकेटपटू आणि खासदार युसूफ पठाणने टीएमसीला रामराम करत बंडखोर गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बंडखोरांचा गट एनसीपीआयमध्ये विलीन करण्यात आला.

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