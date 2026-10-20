TMC सोडणाऱ्या यूसुफ पठाणला गुजरात सरकारकडून कोट्यवधींचा भूखंड गिफ्ट; कोर्टानेही दिलेला क्रिकेटरच्या विरोधात निकाल

लोकसभा खासदार युसूफ पठाणला ज्या जमिनीवरून वाद प्रलंबित होता ती जमीन गुजरात सरकारने गिफ्ट दिली आहे. तसंच एक मोठा भाग सवलतीच्या दरात देण्याची व्यवस्थाही केली आहे. अलिकडेच माजी क्रिकेटपटू आणि खासदार युसूफ पठाणने टीएमसीला रामराम करत बंडखोर गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बंडखोरांचा गट एनसीपीआयमध्ये विलीन करण्यात आला..वडोदरा महानगरपालिकेकडून प्लॉट देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मंजुरीसाठी प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलाय. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर यावर शिक्कामोर्तब होईल. गुजरात सरकारने दिलेल्या आदेशात युसूफ पठाणला जमीन देण्याचा उल्लेख आहे. जवळपास १ हजार चौरस मीटरचा हा भूखंड आहे..IND vs NZ 1st T20: भारत-न्यूझीलंडचा पहिला टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.सरकारने आदेशात म्हटलं आहे की, ५०० चौरस मीटर भूखंड युसूफ पठाण यांना दिला जाईल तर ४७८ चौरस मीटर जमीन ५५ टक्के सवलतीच्या दरात दिली जाईल. मात्र या प्रकरणाकडे उदाहरण म्हणून बघू नये. गुजरातचा महसूल विभाग या भूखंडाच्या किमती इतकी जमीन वडोदरा महानगरपालिकेला देईल..टाउन प्लॅनिंग स्कीम २२, फायनल प्लॉट नंबर ९० अंतर्गत हा भूखंड आहे. या भूखंडाच्या शेजारीच युसूफ पठाणच्या कुटुंबाचं घर आहे. जुलैमध्ये वडोदरा महानगरपालिकेनं या भूखंडाच्या लिलावाची तयारी केली होती. यात भूखंडाचा दर प्रती चौरस किमी २ लाख १० हजार इतका होता. त्यानुसार या भूखंडाची एकत्रित किंमत २० कोटी ५० लाख इतकी होते.मात्र पठाण कुटुंबियांकडून अतिक्रमणाचा आरोप करत लिलाव थांबवला होता..२०१२ मध्ये युसूफ पठाणने महानगरपालिकेकडे हा भूखंड ९९ वर्षांच्या करारावर मागितला होता. तेव्हा क्रिकेटर असल्याचं आणि सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी केली होती. वडोदरा महानगरपालिकेनं तेव्हा यासाठी मान्यता दिली होती. भूखंडाची किंमत त्यावेळी ५.६ कोटी रुपये होती आणि युसूफ पठाणे ते पैसे देण्यास तयार होता पण लिलावाशिवाय भूखंड देण्यासाठी गुजरात सरकारच्या आदेशाची आवश्यकता होती . शेवटी हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं आणि हायकोर्टाने सरकारने भूखंड देण्यास नकार दिल्याचा निर्णय कायम ठेवला.दरम्यान, युसूफ पठाणने ऑगस्टमध्ये त्याचं अपील मागे घेत कोर्टाबाहेर तडजोडीचा पर्याय निवडला होता. आता राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतर युसूफ पठाणला जमीन मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.