Gujarat Municipal Election result LIve : गुजरातच्या ग्रामीण भागातही 'आप'चा उदय, भाजपाला तगडं आव्हान

गुजरातच्या नागरपालिका, जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. ८१ नगरपालिका, ३१ जिल्हा पंचायती आणि २३१ तालुका पंचायतींसाठी रविवारी सरसरी ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान झालं होतं. यांपैकी नगरपालिकांसाठी ५८.८२, जिल्हा पंचायतींसाठी ६५.८० तर तालुका पंचायतींसाठी ६६.६० टक्के मतदान झालं होतं. एकूण ८,२३५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपाचे ८,१६१, काँग्रेसचे ७,७७८ तर आम आदमी पार्टीचे २,०९० उमेदवार रिंगणात होते.

Live Updates :

- 'आप'चा आत्तापर्यंत ४६ जागांवर मिळालं यश

गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर आपने नगरपालिका, जिल्हा पंचायत आणि तालुका निवडणुकीतही चांगली कामगिरी केली आहे. दुपारपर्यंत आपने ४६ जागांवर विजय मिळवला होता.

- शहरांनंतर आता ग्रामीण भागातही भाजपला फटका

गुजरातच्या शहरांमधील निवडणुकांनंतर आता काँग्रेसला गावांमधूनही मोठं नुकसान सोसावं लागलं आहे. साबरकाठा येथे काँग्रेस आमदार अश्विन कोटवाल यांचा मुलगा यश कोटवाल तालुका पंचायत निवडणूकीत हार पत्करावी लागली आहे. राज्यातील ३१ जिल्हा पंचायतींमध्ये भाजपा २० जागांवर पुढे आहे.

- सर्वच ठिकाणी भाजपा आघाडीवर

२३१ तालुका पंचायतींमध्ये भाजपा ७३ जागांवर, काँग्रेस ११ जागांवर आघाडीवर आहे. तर ३१ जिल्हा पंचायतींमध्ये भाजपा २८ जागांवर आघाडीवर आहे. तर ८१ नगरपालिकांमध्ये भाजपा ६० जागांवर, काँग्रेस ६ जागांवर तर इतर एका जागेवर आघाडीवर आहे.



#GujaratMunicipalElection2021 counting of votes' update: Out of 231 taluka panchayats, BJP leading in 73, Congress in 11 and others in 3. Out of 31 district panchayats, BJP leading in 28. In 81 municipalities BJP leading in 60, Congress in 6 and others in 1.

— ANI (@ANI) March 2, 2021