देश

NEET-UG पुनर्परीक्षेआधीच टोकाचं पाऊल; १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलं

Ahmedabad student suicide: २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG पुनर्परीक्षेला बसणार असलेल्या एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने गुरुवारी पहाटे आपल्या अपार्टमेंटच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली.
Ahmedabad student suicide

Ahmedabad student suicide

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गुजरातच्या अहमदाबादमधून एक दुःखद घटना समोर आली आहे. २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. कोईम्बतूरच्या १९ वर्षीय अनुकृत्नाच्या मृत्यूनंतर आता अहमदाबादमधील एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली आहे. नीट पुनर्परीक्षेच्या अवघ्या तीन दिवस आधी, त्या मुलाने तो राहत असलेल्या निवासी इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारली.

Loading content, please wait...
student
NEET
Ahmedabad
NEET paper leak
NEET paper leak Maharashtra
student suicides NEET issue