NEET-UG पुनर्परीक्षेआधीच टोकाचं पाऊल; १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलं

गुजरातच्या अहमदाबादमधून एक दुःखद घटना समोर आली आहे. २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. कोईम्बतूरच्या १९ वर्षीय अनुकृत्नाच्या मृत्यूनंतर आता अहमदाबादमधील एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली आहे. नीट पुनर्परीक्षेच्या अवघ्या तीन दिवस आधी, त्या मुलाने तो राहत असलेल्या निवासी इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारली. .अहमदाबाद पोलिसांच्या झोन २ च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे नियंत्रण कक्षाला न्यू राणीप परिसरातील एका सोसायटीच्या आवारात एक मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याची माहिती देणारा फोन आला. पोलिसांचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमी मुलाला स्थानिक रुग्णालयात घेऊन गेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. .Uttarakhand: 'इंटरनॅशनल हिमालयन कार रॅली'ला हिरवा कंदील! एडव्हेंचर टुरिझमच्या माध्यमातून उत्तराखंडची जागतिक स्तरावर होणार नवी ओळख!.मृत विद्यार्थ्याच्या मामांनी पोलिसांना सांगितले की, त्याची पहिली नीट परीक्षा खूप चांगली झाली होती. तो आगामी पुनर्परीक्षेची तयारी करत होता. त्याने कोणत्याही दबावाचा उल्लेख केला नाही. तो एक हुशार विद्यार्थी होता आणि त्याने त्याच्या मागील परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवले होते. आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्यानंतर तो अहमदाबादमध्ये आपल्या आई आणि लहान भावासोबत राहत होता, तर त्याचे वडील सुरतमध्ये राहतात..एसीपी राणा दिग्विजय सिंह यांनी सांगितले, "मुलाने हे टोकाचे पाऊल का उचलले, हे निश्चित करण्यासाठी त्याचे पालक, मित्र आणि इतरांशी बोलून सखोल चौकशी केली जाईल. या प्रकरणाची सर्व बाजूंनी तपासणी केली जाईल." आपल्या मुलाच्या मृत्यूमुळे धक्का बसलेल्या त्याच्या पालकांचे जबाब नोंदवण्याची पोलीस सध्या तयारी करत आहेत. शवविच्छेदनानंतर, मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला जाईल. आत्महत्येचे कारण शोधण्यासाठी पोलीस त्याच्या मित्रांचीही चौकशी करतील. मात्र, अद्याप कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी सापडलेली नाही..Free Trade Deal: मोठी आर्थिक घडामोड! व्हिस्की, लक्झरी कारसह अनेक वस्तू होणार; ग्राहकांना दिलासा मिळणार, पण कधीपासून?.नीट परीक्षेपूर्वी आत्महत्येची ही पहिली घटना नाही. लखनौची शिवानी, सीकरचा उमेश, झुंझुनूचा प्रदीप महिच, कोईम्बतूरची अनुकिर्तना आणि आता अहमदाबादचा एक १७ वर्षांचा मुलगा. यापूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये परीक्षेच्या दबावामुळे आत्महत्या झाल्याचे सूचित केले गेले आहे. मात्र, अहमदाबादच्या प्रकरणात आतापर्यंत असे कोणतेही आरोप करण्यात आलेले नाहीत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.