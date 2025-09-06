देश

Pavagadh Ropeway Accident: गुजरातमधील पावगढ शक्तिपीठ येथे मोठी दुर्घटना; रोपवे तुटल्याने सहा जणांचा मृत्यू

Pavagadh ropeway accident in Gujarat : घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस आणि अग्निशमन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले.
Mayur Ratnaparkhe
Pavagadh Ropeway Accident Overview: गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावगढमध्ये शनिवारी दुपारी एक मोठी दुर्घटना घडली. येथे मालवाहू रोपवे अचानक कोसळला, त्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला. या मृतांमध्ये दोन लिफ्टमन, दोन कामगार आणि इतर दोघांचा समावेश आहे. 

पावगढ शक्तिपीठ हे गुजरातमधील एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे, जिथे दररोज मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात. अपघातानंतर मंदिर परिसरात आणि परिसरात शोक आणि दहशतीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर तांत्रिक तपासणीनंतर अपघाताचे खरे कारण समोर येईल.

पंचमहल जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे. दुपारी साडेतीन वाजता दोरी तुटल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस आणि अग्निशमन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले.

मदत आणि बचाव कार्य तातडीने सुरू करण्यात आले. अपघातानंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. सध्या प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी उपस्थित असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

