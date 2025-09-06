ED action on Sahara Group : सहारा ग्रुपवर 'ED'ची मोठी कारवाई; कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखल

ED’s Major Action Against Sahara Group: सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सहारा इंडिया ग्रुप आणि त्याचे संस्थापक सुब्रतो रॉय यांच्या कुटुंब आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आज न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. हे आरोपपत्र कोलकात्याच्या पीएमएलए न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
ईडीचा आरोप आहे की गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. ही रक्कम उच्च परतावा आणि सुरक्षित बचतीच्या नावाखाली घेण्यात आली होती, परंतु गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यात आले नाहीत.
उच्च परताव्याच्या नावाखाली कोट्यवधी गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. आरोपींनी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले नाहीत. आरोपपत्रात सुब्रतो रॉय यांच्या पत्नी सपना, मुलगा सुशांतो रॉय, जेपी वर्मा, अनिल अब्राहम आणि इतरांचा समावेश आहे. ईडीने फरार मुलाविरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ईडीने म्हटले आहे की सहारा इंडिया ग्रुप आणि त्याचे संस्थापक सुब्रतो रॉय हे दीर्घकाळ देशातील सामान्य लोकांमध्ये सुरक्षित गुंतवणुकीचा चेहरा राहिले. गावोगावी पसरलेल्या एजंट्स आणि विश्वासार्ह प्रतिमेमुळे, कोट्यवधी लोक सहाराच्या योजनांमध्ये त्यांचे कष्टाचे पैसे गुंतवत राहिले. कंपनीने असा दावा केला होता की येथे पैसे गुंतवल्याने निश्चित वेळेत उच्च परतावा मिळेल आणि भविष्य सुरक्षित होईल. परंतु कालांतराने, हा ट्रस्ट सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये बदलला.
ईडीच्या अलीकडील आरोपपत्राने या घोटाळ्याची पानं पुन्हा उघडली आहेत. कोलकाताच्या पीएमएलए न्यायालयात दाखल केलेल्या या आरोपपत्रात सुब्रतो रॉय यांच्या पत्नी सपना, त्यांचा मुलगा सुशांतो रॉय, जेपी वर्मा आणि अनिल अब्राहम यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
