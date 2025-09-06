देश

ED action on Sahara Group : सहारा ग्रुपवर 'ED'ची मोठी कारवाई; कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखल

ED files chargesheet against Sahara Group: हे आरोपपत्र कोलकात्याच्या पीएमएलए न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
ED takes major action against Sahara Group; chargesheet filed in multi-crore scam case.

ED takes major action against Sahara Group; chargesheet filed in multi-crore scam case.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

ED’s Major Action Against Sahara Group: सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सहारा इंडिया ग्रुप आणि त्याचे संस्थापक सुब्रतो रॉय यांच्या कुटुंब आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आज न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. हे आरोपपत्र कोलकात्याच्या पीएमएलए न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

ईडीचा आरोप आहे की गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. ही रक्कम उच्च परतावा आणि सुरक्षित बचतीच्या नावाखाली घेण्यात आली होती, परंतु गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यात आले नाहीत.

उच्च परताव्याच्या नावाखाली कोट्यवधी गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. आरोपींनी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले नाहीत. आरोपपत्रात सुब्रतो रॉय यांच्या पत्नी सपना, मुलगा सुशांतो रॉय, जेपी वर्मा, अनिल अब्राहम आणि इतरांचा समावेश आहे. ईडीने फरार मुलाविरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ED takes major action against Sahara Group; chargesheet filed in multi-crore scam case.
MiG-21 retirement: तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ देशाचे रक्षण केल्यानंतर आता ‘मिग-21’ निरोप घेणार

ईडीने म्हटले आहे की सहारा इंडिया ग्रुप आणि त्याचे संस्थापक सुब्रतो रॉय हे दीर्घकाळ देशातील सामान्य लोकांमध्ये सुरक्षित गुंतवणुकीचा चेहरा राहिले. गावोगावी पसरलेल्या एजंट्स आणि विश्वासार्ह प्रतिमेमुळे, कोट्यवधी लोक सहाराच्या योजनांमध्ये त्यांचे कष्टाचे पैसे गुंतवत राहिले. कंपनीने असा दावा केला होता की येथे पैसे गुंतवल्याने निश्चित वेळेत उच्च परतावा मिळेल आणि भविष्य सुरक्षित होईल. परंतु कालांतराने, हा ट्रस्ट सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये बदलला.

ED takes major action against Sahara Group; chargesheet filed in multi-crore scam case.
PM Modi Reaction on GST Reform : ‘’मी लाल किल्ल्यावरून म्हणालो होतो, की..’’ ; GST 'रिफॉर्म'वर मोदींची पहिली प्रतिक्रिया!

ईडीच्या अलीकडील आरोपपत्राने या घोटाळ्याची पानं पुन्हा उघडली आहेत. कोलकाताच्या पीएमएलए न्यायालयात दाखल केलेल्या या आरोपपत्रात सुब्रतो रॉय यांच्या पत्नी सपना, त्यांचा मुलगा सुशांतो रॉय, जेपी वर्मा आणि अनिल अब्राहम यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Enforcement Directorate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com