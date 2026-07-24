Gujarat Rain Update: गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार, २४ तासांत तब्बल १०६४ मिमीची नोंद; तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रम

पुणे/वलसाड: गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यातील उमरगाम येथे गुरुवारी गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक, तर नोंदींमधील तिसऱ्या क्रमांकाच्या विक्रमी पावसाची नोंद झाली. उमरगाम येथे गुरुवारी सकाळी साडेआठपर्यंतच्या २४ तासांत तब्बल १०६४ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला. याआधी पश्चिम किनारपट्टीवर मुंबईच्या सांताक्रूझ येथे २७ जुलै २००५ रोजी ९४४.२ मिलिमीटर इतक्या सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली होती. .या पावसात अडकलेल्या अंदाजे १, २०० नागरिकांची सुटका करण्यात आली असून, शेकडो लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे, अशी माहिती गुरुवारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. तापी जिल्ह्यात पावसाशी संबंधित घटनेत एकाचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. गुजरातमधील वलसाड, तर महाराष्ट्रातील पालघर या सीमेवरील जिल्ह्यांत गेले दोन दिवस अतिवृष्टीची नोंद होत आहे..पावसाची संततधार आणि दीर्घकाळ पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे या दोन जिल्ह्यांत जुलै महिन्यात दुसऱ्यांदा पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) नोंदीनुसार, १७ ते २३ जुलै या कालावधीत वलसाड जिल्ह्यातील कपराडा येथे १४९५ मिमी, उमरगाम येथे १३९१ मिमी, तर पार्डी येथे ११४१ मिमी पावसाची नोंद झाली..PM Modi on Paper Leak: 'पेपरफुटी करणाऱ्यांची आता खैर नाही'; PM मोदींची मोठी घोषणा, कठोर कायदा आणणार; व्हिडिओ संदेशात नेमकं काय सांगितलं?.गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत जिल्ह्यात बहुतेक ठिकाणी ४०० ते ७०० मिमी पाऊस झाला असताना उमरगाम या किनारपट्टीवरील गावात मात्र तब्बल १०६४ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला. देशात आतापर्यंत २४ तासांतील सर्वाधिक १५६३.३ मिमी पाऊस मेघालयातील चेरापुंजी (सोहरा) येथे १६ जून १९९५ रोजी नोंदला गेला होता. त्यानंतर सहा मे २००४ ला लक्षद्वीपच्या अमिनीदिवी येथे ११६८.५ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. उमरगाम येथे गुरुवारी झालेला पाऊस तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रमी पाऊस ठरला..‘ग्लोबल स्केल’चा प्रभाव पावसाची कारणमीमांसा करताना ‘आयएमडी’मधील वरिष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. मेधा खोले म्हणाल्या, ‘‘मॉन्सून काळातील पावसावर स्थानिकपासून ते आंतरखंडीय विस्ताराच्या (ग्लोबल स्केल) वातावरणीय प्रणालींचा प्रभाव पडत असतो. गुरुवारी वलसाड जिल्ह्यात नोंदला गेलेला आणि सध्या उत्तर कोकणापासून दक्षिण गुजरातपर्यंत सुरू असलेला पाऊस हा स्थानिक प्रणाली (मेसोस्केल) आणि क्षेत्रीय प्रणालींच्या (सिनॉप्टिक स्केल) एकत्रीकरणामुळे होत आहे..मॉन्सूनशी संबंधित वातावरणीय प्रणालींमध्ये सहसा अतिउंच ढगांची निर्मिती होत नाही. त्यामुळे मॉन्सून हंगामात एका लयीत, दीर्घ क्षेत्रावर पडणाऱ्या पावसाचा अनुभव येत असतो. दुसरीकडे मॉन्सूनपूर्व आणि मॉन्सूनोत्तर हंगामात उंच ढगांची निर्मिती होऊन स्थानिक पातळीवर कमी वेळात जास्त पाऊस नोंदला जातो.’’ त्या पुढे म्हणाल्या, ‘‘सध्या महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर वातावरणात स्थानिक प्रणाली सक्रिय असताना मॉन्सूनच्या क्षेत्रीय प्रणालीची जोड मिळाल्यामुळे सातत्याने उंच ढगांची निर्मिती होऊन विक्रमी पावसाची नोंद झाली.’’.Government talks CJP : सोनम वांगचुकनी उपोषण सोडल्यानंतर मोठी घडामोड! कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकार चर्चेला तयार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय होणार?.२४ तासांतील ‘टॉप १०’ पाऊसक्रमांक दिवस २४ तासांत पाऊस ठिकाण (मि.मी. मध्ये) १) १६ जून १९९५ १५६३.३ चेरापुंजी (मेघालय) २) ६ मे २००४ ११६८.५ अमिनीदिवी (लक्षद्वीप) ३) २३ जुलै २०२६ १०६४ उमरगाम (गुजरात) ४) १३ सप्टेंबर १९७४ ९८५.५ चेरापुंजी (मेघालय) ५) ५ जून १९५६ ९७३.८ चेरापुंजी (मेघालय) ६) १२ सप्टेंबर १९७४ ९७०.७ चेरापुंजी (मेघालय) ७) १५ सप्टेंबर १९७४ ९६२.३ चेरापुंजी (मेघालय) ८) २७ जुलै २००५ ९४४.२ सांताक्रूझ (महाराष्ट्र) ९) १५ जून १९९५ ९३० चेरापुंजी (मेघालय) १०) २२ जून २००५ ९०५.६ चेरापुंजी (मेघालय).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.