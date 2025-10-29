हॉटेलचं बिल पाहून गुजराती पर्यटकांनी पळ काढला, गाडी ट्रॅफिकमध्ये अडकली अन् फजिती झाली Video Viral

हॉटेलमध्ये पाच जणांनी पोटभरून वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांवर ताव मारला. बिल द्यायच्या वेळी प्रत्येकाने रेस्टरूम ब्रेकचा बहाणा करून हॉटेलबाहेर पळ काढला. बिल न देताच गाडीने तिथून निघून गेले पण पुढे जाऊन ट्राफिक जाममध्ये अडकल्यानं ते सापडले. शेवटी हॉटेल मालकाने बिलाचे पैसे त्यांच्याकडून वसूल केले. राजस्थानच्या माउंट अबू इथल्या सिवायामधील हॉटेलमध्ये ही घटना घडली. गुजरातमधून आलेल्या पाच पर्यटकांचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..गुजरातमधून पाच पर्यटक राजस्थानमध्ये फिरायला आले होते. त्यांनी एका हॉटेलमध्ये हवे ते पदार्थ ऑर्डर केले. हॉटेलचं बिल तब्बल १० हजार ९०० रुपये इतकं झालं. पण बिल द्यायच्या वेळी एक एक जण करत हॉटेलबाहेर पडले. तिथून कारमधून त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला..राजेशाही थाट अन् सुकामेवा खाणारी 'अनमोल' म्हैस २३ कोटींना, तर १५ कोटींचा 'शाहबाज' घोडा.हॉटेल मालक आणि वेटरने जेव्हा ग्राहक बिल न देताच पळून जातायत हे पाहिलं तेव्हा पाठलाग सुरू केला. सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये कार गुजरात-राजस्थान सीमेच्या दिशेनं जात असल्याचं पाहिलं. हॉटेल मालकाने कारचा पाठलाग करताना पोलिसांना याची माहिती दिली. तर कार पुढे जाऊन ट्राफिक जॅममध्ये अडकली होती..पोलिसांनी ट्राफिक जॅममध्ये पर्यटकांना पकडताच त्यांनी एका मित्राला फोन करून ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करायला सांगितले. हॉटेल मालकाला पैसे मिळाल्यानंतर त्यांना पोलिसांनी समज देऊन सोडून दिलं. मात्र या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडि्यावर व्हायरल झाल्यानंतर उलट सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.