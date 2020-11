गुजरात - केमिकल फॅक्ट्रीत स्फोटानंतर भीषण आग, 9 जणांचा मृत्यू

अहमदाबाद - बुधवारी गुजरातच्या अहमगदाबादमधील एका टेक्स्टाइल गोदामात आग लागल्यानं 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. पिपलाज रोडच्या नानूकाका इस्टेटमधील गोदामाला आग लागली. या आगीतून तीन लोकांना वाचवण्यात यश आलं. आगीमध्ये मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आगीमध्ये इमारतीचा एक भाग कोसळला आहे. यामुळे मृत्यूची संख्या वाढल्याचं सांगण्यात येत आहे. अद्याप ढिगाऱ्याखाली काही लोक अडकल्याची शक्यता आहे. तसंच जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते.

Gujarat: National Disaster Response Force (NDRF) team joins ongoing rescue operation at the fire accident site on Piplaj road in Ahmedabad.

Nine people have died due to the blaze. https://t.co/lAquxslBbZ pic.twitter.com/1wtpzOsvK9

