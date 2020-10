गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांचे निधन

गांधीनगर - गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांचे गुरुवारी निधन झालं. त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यानं रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आलं होतं. 92 वर्षीय केशुभाई यांनी 6 वर्षांपूर्वी 2014 मध्ये राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली होती.

केशुभाई पटेल यांची कोरोना चाचणीही पॉझिटिव्ह आली होती. उपचारानंतर ते कोरोनामधून ठणठणीत बरेही झाले होते. केशुभाई यांच्या निधनानंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

Keshubhai Patel, Former Chief Minister of Gujarat, passes away at the age of 92. He was admitted at a hospital in Ahmedabad. (File pic) pic.twitter.com/RZu4cMmLDp

— ANI (@ANI) October 29, 2020