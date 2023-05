राजकोट : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं नुकतीचे २००० रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. ३० सप्टेंबरपर्यंत बँकांमधून बदलून मिळणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये बनावट नोटांचं एक मोठं रॅकेट पोलिसांनी उद्ध्वस्त केलं असून ८ लाख रुपये किंमतीच्या २०००च्या नोटा बदलून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या तीन जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. (Gujrat News 8 lakh fake notes of 2000 rupees seized Three arrested for trying to exchange it)

पोलिसांनी सांगितलं की, "गुजरातमधून तीन लोकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून ७.८५ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. सध्या सुरु असलेल्या २००० रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्याच्या मोहिमेत या नोटा बदलून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता"