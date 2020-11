ट्रकला धडकल्यानंतर कारने घेतला पेट; आगीत होरपळून 6 जणांचा मृत्यू

सुरेंद्रनगर - गुजरातमधील सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात एका ट्रकचा आणि कारचा भीषण अपघात झाला. यामध्ये सहा लोकांचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला आहे. मालवन खेरवा जवळच्या रामापीर मंदिराजवळ ही दुर्घटना घडली आहे.

मोठ्या ट्रकला कार धडकल्यानं 6 जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर कारला आग लागली आणि त्यात असलेल्या सर्वांचा होरपळून मृत्यू झाला. आग इतकी भीषण लागली की त्यात जळालेले मृतदेह ओळखणं कठीण झालं होतं.

Seven people killed in collission between a truck and a car in Patdi, says HP Doshi, Deputy SP, Surendranagar district, Gujarat pic.twitter.com/OvAdzbrmjS

— ANI (@ANI) November 21, 2020