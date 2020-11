अमेरिकेत मॉलमध्ये बेछूट गोळीबारात 8 जण जखमी; हल्लेखोर फरार

वॉशिंग्टन - अमेरिकेत पुन्हा एकदा बेछूट गोळीबाराची घटना घडली आहे. विस्कॉन्सिनमधील एका मॉलमध्ये शुक्रवारी हा गोळीबार झाला. यामध्ये 8 जण गंभीर जखमी झाल्याचे समजते. अद्याप या प्रकरणी गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलेलं नाही. गोळीबारानंतर हल्लेखोर पळून गेला असून सध्या पोलिस चौकशी करत आहेत.

नगराध्यक्ष डेनिस मॅकब्राइड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विस्कॉन्सिनमधील मिलवॉकी इथल्या मेफिल्ड शॉपिंग मॉलमध्ये अचानक गोळीबार सुरू झाला. त्यावेळी मॉलमध्ये असलेली लोकं घाबरून गेले. या गोळीबारात 8 जण जखमी झाले असून कोणाचा मृत्यू झाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Active shooter situation at a Mall in #Wauwatosa #Wisconsin #USA Multiple injuries... 6 victim in ambulance... pic.twitter.com/76AZCsUuRx

BREAKING: Multiple people injured in a shooting at the Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin, local mayor says. https://t.co/hlfZQ0SIbM

— ABC News (@ABC) November 20, 2020