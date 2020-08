दुध विक्रीतून महिलांनी कमावले लाखो रुपये; कमाई वाचून थक्क व्हाल

अहमदाबाद - शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमधून मोठा फायदा मिळतो. मात्र तो करण्याची तयारी असायला हवी. दूधाच्या व्यवसायातूनसुद्धा भरपूर नफा मिळवता येतो. याची भारतात भरपूर उदाहरणे आहेत, असंच एक उदाहरण गुजरातमध्ये आहे. सध्या भारतात आघाडीच्या दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांमध्ये ' अमुल डेअरी'चा क्रमांक वरचा आहे. अमुल डेअरीने दुध विक्री करून लाखोंची कमाई केलेल्या महिलांची यादी दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत अमुल डेअरीचे दुध विकून लाखो रुपये मिळवलेल्या महिलांची नावे अध्यक्ष आरएस सोधी यांनी ट्विटरवर दिली आहेत. या सर्व महिला दुग्धशाळा आणि पशुपालन व्यवसायात गुंतल्या आहेत. सध्या गुजरातमध्ये अशा हजारो महिला आहेत ज्या पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायामुळे स्वंयपुर्ण झाल्या आहेत.

टॉप-10 ग्रामीण महिलांची लिस्‍ट

Meet our 10 millionaire rural women entrepreneurs of @banasdairy1969 ofGujarat who involved in business of dairy & AH .They poured milk worth lacs of rs during fin yr 19-20. There are lacs of such empowered women in gujarat @Amul_Coop @girirajsinghbjp @ChaudhryShankar pic.twitter.com/WY2Ng4rGcB

— R S Sodhi (@Rssamul) August 19, 2020