देश

Black Magic : भूतबाधेच्या अंधश्रद्धेतून विवाहितेवर अमानुष हल्ला; पाच वर्षांच्या मुलासमोरच कडुलिंबाच्या काठ्यांनी क्रूरपणे मारहाण

Superstition-Driven Violence in Gulbarga : अंधश्रद्धेतून भूतबाधेचा आरोप करत विवाहितेवर अमानुष हल्ला करण्यात आला. कडुलिंबाच्या काठ्यांनी मारहाण झाल्याने उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
Karnataka Crime News

Karnataka Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : भूतबाधेच्या अंधश्रद्धेतून विवाहितेवर अमानुष हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना गुलबर्गा जिल्ह्यातील आळंद येथे उघडकीस आली आहे. कडुलिंबाच्या काठ्यांनी बेदम मारहाण (Black Magic Death) झाल्याने मुक्ताबाई गिड्डेप्पा (वय २६) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
crime marathi news
black magic
Belgaum District

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com