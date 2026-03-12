देश

काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लांच्या थेट डोक्याला लावली बंदूक, Z+ सुरक्षा असतानाही घटना; २० वर्षांपासून रचत होता कट

Farooq Abdullah जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुलांवर एका हल्लेखोरानं गोळीबाराचा प्रयत्न केला. यातून फारूख अब्दुल्ला थोडक्यात वाचले आहेत. झेड प्लस सुरक्षा असतानाही हा प्रकार घडल्यानं खळबळ उडालीय.
Massive Security Lapse Alleged 20 Year Plot to Target Farooq Abdullah

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Attack Attempt on Farooq Abdullah Sparks Security Concerns in Kashmir जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर बुधवारी रात्री उशीरा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. एका लग्नसमारंभात ते गेले होते. त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी हेसुद्धा होते. हल्लेखोराने फारूख अब्दुलांवर गोळीबाराचा प्रयत्न केला. यातून फारूख अब्दुल्ला थोडक्यात वाचले असून पोलिसांनी ह्ल्लेखोराला ताब्यात घेतलं आहे.

Jammu And Kashmir
crime
Kashmir
faruk abdullah

