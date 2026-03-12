काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लांच्या थेट डोक्याला लावली बंदूक, Z+ सुरक्षा असतानाही घटना; २० वर्षांपासून रचत होता कट

Attack Attempt on Farooq Abdullah Sparks Security Concerns in Kashmir जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर बुधवारी रात्री उशीरा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. एका लग्नसमारंभात ते गेले होते. त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी हेसुद्धा होते. हल्लेखोराने फारूख अब्दुलांवर गोळीबाराचा प्रयत्न केला. यातून फारूख अब्दुल्ला थोडक्यात वाचले असून पोलिसांनी ह्ल्लेखोराला ताब्यात घेतलं आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू काश्मीरमधील ग्रेटर कैलास इथल्या रॉयल पार्कमधील एका लग्नसोहळ्यावेळी ही घटना घडली. पोलीस आणि एनएसजी कमांडो फारूख अब्दुल्ला यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात होते. त्यांनी हल्लेखोराला वेळीच ताब्यात घेतलं. त्याने ज्या बंदुकीतून गोळी झाडली ती जप्त करण्यात आलीय..कोण आहे ३२ वर्षीय हरिश राणा? सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिली इच्छामरणाची परवानगी, १३ वर्षांपासून लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर.फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबाराचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात हल्लेखोराला काही लोक मारहाण करताना दिसत आहेत. हल्लेखोराचं नाव कमल सिंह जमवाल असं आहे. जम्मू काश्मीरच्या पुरानी मंडी परिसरात वास्तव्यास असून अटकेनंतर धक्कादायक दावे केले आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून फारूख अब्दुल्ला यांच्या हत्येचा कट रचत असल्याचा खुलासा आरोपीने केला आहे..आरोपीकडून पोलिसांनी लोडेड पिस्तुल जप्त केलीय. ही परवाना असलेली बंदूक आहे असा दावा हल्लेखोरानं केलाय. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ल्यावेळी आरोपी नशेत धुंद होता. घटनेचा व्हिडीओ सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. यात हल्लेखोर फारुख अब्दुल्ला यांच्या जवळ आला आणि त्यांच्यावर बंदूक रोखली. त्यानं गोळी झाडण्याआधी अब्दुल्ला यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या झेड प्लस टीममधील क्लोज प्रोटेक्शन टीमने त्याला ताब्यात घेतलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.