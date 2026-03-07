Gurmeet Ram Rahim Acquitted : गुरमीत राम रहीमची निर्दोष सुटका! सीबीआय कोर्टाचा निकाल हायकोर्टाने का फिरवला? पीडित कुटुंबाचं आता काय होणार?

चंदीगड : पत्रकार रामचंद्र छत्रपती हत्याकांड प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आज (शनिवारी) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग यांना निर्दोष मुक्त करण्यात (Gurmeet Ram Rahim Acquitted) आले. त्यामुळे पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने यापूर्वी सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने इतर आरोपींवरील शिक्षा कायम ठेवली आहे..दरम्यान, या निर्णयावर पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांचे पुत्र अंशुल छत्रपती यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी हा निर्णय निराशाजनक असल्याचे सांगत न्यायासाठीची लढाई पुढेही सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले..'सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार'अंशुल छत्रपती यांनी सांगितले की, हा खटला २००२ पासून सुरू असलेल्या दीर्घ न्यायालयीन लढाईचा भाग आहे. त्या काळात सीबीआय न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला होता, असे त्यांचे मत आहे..Rohit Mhaishale Case Sangli : सांगलीत लपला होता रोहित म्हैशाळे हत्याकांडाचा 'मास्टरमाइंड'; कोण आहे 'गोट्या'? त्याचा दलित महासंघाच्या नेत्याच्या खुनाशीही संबंध?.ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला ते माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. तसेच सीबीआयनेही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वीही अनेक अडचणी आल्या, मात्र ज्या धैर्याने आम्ही आतापर्यंत लढलो आहोत त्याच दृढनिश्चयाने पुढेही न्यायासाठी लढत राहू, असे त्यांनी सांगितले..खंडपीठाने दिला निकालमुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती विक्रम अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल दिला. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आणि इतर सहआरोपींनी पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो शनिवारी सार्वजनिक करण्यात आला..Who Was Dr. Manisha Jejurkar? नाशिक हादरलं! प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ मनीषा जेजूरकर यांनी गळफास घेऊन संपवलं आयुष्य, डॉक्टर नवरा घरात नसताना....२०१९ मध्ये सुनावली होती जन्मठेप११ जानेवारी २०१९ रोजी पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी गुरमीत राम रहीम यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर १७ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती..छत्रपती कुटुंबीय गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकरणात न्यायाची मागणी करत आहेत. मात्र, उपलब्ध पुरावे आणि अपीलांचा आढावा घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राम रहीम यांची निर्दोष मुक्तता केली..२००२ मध्ये घडली होती हत्या२००२ साली या खून प्रकरणाने देशभरात मोठी चर्चा निर्माण केली होती. रामचंद्र छत्रपती यांनी त्यांच्या वर्तमानपत्रात डेरा सच्चा सौदाशी संबंधित काही संवेदनशील बातम्या प्रकाशित केल्या होत्या. त्यानंतर सिरसा येथे त्यांच्यावर गोळ्या झाडून हल्ला करण्यात आला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला..या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. तपासानंतर सीबीआयने गुरमीत राम रहीम यांना मुख्य कट रचणारा म्हणून आरोपी ठरवले. प्रदीर्घ खटल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने राम रहीम आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात सर्व आरोपींनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अपील केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.