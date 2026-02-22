आधी संबंध ठेवले, नंतर प्रायव्हेट पार्टला आग लावली; लिव्ह इन पार्टनरचे १९ वर्षीय तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य

तरुणाने लिव्ह-इन पार्टनरला अमानुष मारहाण करत तिची हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायतक प्रकार उघडकीस आला आहे. हरियाणातल्या गुरुग्राम येथे ही घटना घडली. तरुणीची प्रकृती सध्या गंभीर असल्याची माहिती आहे. शिवम असं आरोपीचं नाव असून त्याने तिच्यावर क्रूरतेची सर्व मर्यादा पार केली आहे. त्याने तिच्या गुप्तांगावर सॅनिटायझर टाकून पेटवल्याचा आरोप आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, १९ वर्षीय तरुणी गुरुग्राममधील एका नामांकित विद्यापीठात बायोटेकचे शिक्षण घेते. ती मूळची त्रिपुराची आहे. दोघांची ओळख गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सोशल मीडियावर झाली होती. त्यानंतर दोघे भेटू लागले. पुढे ओळखीचं रुपांतर मैत्रीत आणि मैत्रीचं प्रेमात झालं. दोघांनी एकमेकांना लग्नाचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर दोघे सेक्टर-६९ मधील एका फ्लॅटमध्ये दीड ते दोन महिन्यांपासून लिव्ह-इनमध्ये राहत होते. यावेळी तिला लग्नाचं आमिष देत तिच्याबरोबर शारीरिक संबंधही ठेवले..Sangli Crime : तेच ठिकाण वेळही तीच, बदला घेतलाच! कॉलेजच्या दारातच तरुणावर चाकूने 14 सपासप वार; मांडी, डोके, हात, पोटावर घाव.दरम्यान, काही दिवसांतच लग्नाच्या मुद्द्यावरून दोघांत वाद सुरु झाला. यावेळी आरोपी तरुण तिला मारहाण करत असे. स्टीलच्या बॉटलने डोक्यावर मारहण, डोकं भीतीला आपटने, असे प्रकार सुरु होते. याबरोबरच तो तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेऊ लागला. अशातच १६ फ्रेब्रुवारी रोजी याच मुद्द्यावरून त्यांच्यात वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की त्याने तिला पुन्हा अमानुष मारहाण केली..पोलिसांनी दिलेल्या मााहितीनुसार, आरोपीने तरुणीच्या गुप्तांगावर सॅनिटाझर टाकून आग लावली, तसेच तू कधीही आई होऊ शकणार नाही, अशी धमकी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे मारहाणीच्या वेळी योगायोगाने पीडितेच्या आईचा फोन आला. फोनवर मुलीच्या किंकाळ्या ऐकून आईने तात्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत तरुणाला ताब्यात घेतलं. तसेच तरुणीला रुग्णालयात दाखल केलं..Crime: लग्नात ४५ लाख खर्च, तरीही लोभ कायम; आधी हनिमून साजरा, नंतर पतीनं बोटीवर भयानक कट रचला, नवविवाहितेसोबत काय घडलं?.यासंदर्भात बोलताना पोलीस निरीक्षक संदीप तूरन म्हणाले, याप्रकरणी आम्ही आरोपीविरोधात गुन्हा दाख केला आहे. तसेच त्याला अटकही करण्यात आली आहे. त्याच्याविरुद्ध बीएनएस कलम ११५, ११८(१), ११८(२), १२७(२), ६९ आणि ३५१(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.