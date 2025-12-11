VIDEO : युट्यूबरने गाईला खायला घातले चिकन मोमोज; हिंदू संघटना-गोरक्षक आक्रमक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान व्हायरल

Gurugram YouTuber Fed Chicken Momos To Cow : काही सेकंदांचा एक छोटासा व्हिडिओ… पण त्याने गुरुग्रामसह देशभरात अक्षरशः खळबळ उडवली. मोबाईलवर दिसणाऱ्या त्या दृश्यावर अनेकांना विश्वास बसत नव्हता. हातात मोमोजची प्लेट घेऊन एक महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि त्याच्या समोर उभी गाय, याच दृश्याने इंटरनेटवर अनेकजण संताप व्यक्त करत आहेत..गुरुग्रामच्या न्यू कॉलनी येथील २० वर्षीय हृतिक दिल्ली विद्यापीठात बी.ए. इंग्लिश ऑनर्सचा विद्यार्थी. अभ्यासासोबत तो सोशल मीडियावर सक्रिय होता, विशेषतः वेब प्रिझम या अॅपवर, जिथे लाईव्ह टास्क पूर्ण केल्यावर त्याला पैसे आणि फॉलोअर्स मिळत होते..पहिली मोमोजची प्लेट, मग दुसरी.. कॅमेऱ्यासमोर टास्क पूर्ण करण्याच्या नादात त्याने भरपूर मोमोज खाल्ले. त्याचं पोट भरलं होतं. तेवढ्यात एक गाय त्याच्याजवळ आली आणि हृतिकने उरलेली प्लेट तिच्यासमोर धरली. काही सेकंदात शूट केलेली ही क्लिप व्हायरल झाली आणि हृतिकवर गंभीर आरोप होऊ लागले..गोरक्षकांचा संतापहिंदू संघटना आणि गोरक्षकांपर्यंत व्हिडिओ पोहोचताच संताप उसळला. लोकांनी हृतिकला पकडले, त्याला मारहाण केली आणि पोलिसांकडे सुपूर्द केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला ताब्यात घेऊन भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. चौकशीनंतर त्याला जामीनही देण्यात आला..VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण.'हृतिककडून मोठी चूक झाली'हृतिकने पोलिसांना सांगितले, की सोशल मीडिया टास्कसाठी त्याच्यावर दबाव होता आणि त्याचे 'ब्रेनवॉश' करण्यात आले होते. हृतिकचे वडील दुकानदार असून आई डॉक्टर आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "हृतिक प्राण्यांचा अनादर करणारा मुलगा नाही; पण लाईव्ह टास्कच्या नादात त्याच्याकडून मोठी चूक झाली." दरम्यान, पोलिस आता वेब प्रिझम अॅप आणि अशा टास्कचे पॅटर्न तपासत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.