VIDEO : युट्यूबरने गाईला खायला घातले चिकन मोमोज; हिंदू संघटना-गोरक्षक आक्रमक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान व्हायरल

Gurugram YouTuber’s Viral Cow Momo Video Sparks Outrage : गुरुग्राममध्ये लाईव्ह टास्कच्या नादात विद्यार्थ्याने गाईला चिकन मोमोज खायला घातल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
Gurugram YouTuber Fed Chicken Momos To Cow

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Gurugram YouTuber Fed Chicken Momos To Cow : काही सेकंदांचा एक छोटासा व्हिडिओ… पण त्याने गुरुग्रामसह देशभरात अक्षरशः खळबळ उडवली. मोबाईलवर दिसणाऱ्या त्या दृश्यावर अनेकांना विश्वास बसत नव्हता. हातात मोमोजची प्लेट घेऊन एक महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि त्याच्या समोर उभी गाय, याच दृश्याने इंटरनेटवर अनेकजण संताप व्यक्त करत आहेत.

