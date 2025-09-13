देश

Crime News: प्रेमविवाहाचा भीषण शेवट! पतीने पत्नीला रस्त्यावर गोळ्या घालून संपवलं, मृतदेहाजवळ पिस्तूल घेऊन उभा राहीला

Broad Daylight Murder in Gwalior: Husband Shoots Wife Near Roop Singh Stadium | ग्वाल्हेरमध्ये पतीने पत्नीला स्टेडियमबाहेर गोळ्या घालून ठार केले. पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करून आरोपीला पकडले. हत्येच्या पार्श्वभूमीवर खळबळ.
crime news

crime news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ग्वाल्हेरच्या रस्त्यावर शुक्रवारी दुपारी एक धक्कादायक हत्याकांड घडले, ज्याने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली. एका 28 वर्षीय महिलेची तिच्या पतीने रस्त्यावरच गोळ्या घालून हत्या केली. ही घटना रूप सिंग स्टेडियमजवळ घडली, जिथे आरोपी अरविंद परिहार याने आपली पत्नी नंदिनीवर पिस्तूलातून चार ते पाच गोळ्या झाडल्या. पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करून आरोपीला अटक केली आहे.

