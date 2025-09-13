Crime News: प्रेमविवाहाचा भीषण शेवट! पतीने पत्नीला रस्त्यावर गोळ्या घालून संपवलं, मृतदेहाजवळ पिस्तूल घेऊन उभा राहीला

ग्वाल्हेरच्या रस्त्यावर शुक्रवारी दुपारी एक धक्कादायक हत्याकांड घडले, ज्याने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली. एका 28 वर्षीय महिलेची तिच्या पतीने रस्त्यावरच गोळ्या घालून हत्या केली. ही घटना रूप सिंग स्टेडियमजवळ घडली, जिथे आरोपी अरविंद परिहार याने आपली पत्नी नंदिनीवर पिस्तूलातून चार ते पाच गोळ्या झाडल्या. पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करून आरोपीला अटक केली आहे..हत्येची धक्कादायक घटनाप्रत्यक्षदर्शींनुसार, अरविंद परिहार, जो स्थानिक कंत्राटदार आहे, याने रस्त्यावर नंदिनीला अडवले आणि तिच्या चेहऱ्यावर जवळून गोळ्या झाडल्या. नंदिनी रस्त्यावर कोसळली, तर अरविंद तिच्या मृतदेहाजवळ पिस्तूल हातात घेऊन उभा राहिला. आसपासच्या लोकांनी भीतीने अंतर राखले. यावेळी युनिव्हर्सिटी पोलिस ठाण्याच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. ग्वाल्हेरचे पोलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव म्हणाले, "आरोपीकडे भरलेले पिस्तूल होते, ज्यामुळे तो कोणालाही मारू शकला असता. पोलिसांनी अश्रुधुराचा गोळा फेकून त्याला ताब्यात घेतले. पोलिस पथकाने उल्लेखनीय कामगिरी केली.".आरोपीला स्थानिकांनी मारहाण केलीनंदिनीला तातडीने जय अरोग्य हॉस्पिटल (JAH) येथे नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. स्थानिकांनी अरविंदला पोलिसांच्या हवाली करण्यापूर्वी मारहाण केली. पोलिसांनी पिस्तूल जप्त केले असून खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे..वैवाहिक जीवनातील वादतपासातून आणि कुटुंबीयांशी झालेल्या चर्चेतून समोर आले की, अरविंद आणि नंदिनी यांचा विवाह आर्य समाज मंदिरात प्रेमविवाह म्हणून झाला होता. मात्र, त्यांचे नाते काही काळातच बिघडले. नंदिनीने 9 सप्टेंबर रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात तक्रार केली होती की, अरविंदने तिच्याशी फसवणूक केली. तो आधीच विवाहित आणि मुलांचा पिता होता, तरीही त्याने तिच्याशी लग्न केले. याशिवाय, त्याने तिला अनेकदा धमक्या दिल्या होत्या. नोव्हेंबर 2024 मध्ये अरविंद आणि त्याच्या मैत्रिणीने नंदिनीवर हल्ला केल्याची तक्रारही तिने केली होती..Satara Crime: म्हसवड, पुळकोटी, वयोवृद्ध महिलेचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून; पोलिसांनी घटनास्थळी सखोल चौकशी सुरू केली.जटिल पार्श्वभूमीपोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अरविंद आणि नंदिनी यांच्यातील नाते अस्थिर होते. त्यांच्यात यापूर्वीही अनेक वाद झाले होते, ज्यात तात्पुरत्या समेटाचा प्रयत्नही झाला होता. "अरविंदने नंदिनीशी लग्न करण्यापूर्वीच दुसरे लग्न केले होते. नंदिनीने त्याच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. जानेवारीत तो तुरुंगातून बाहेर आला आणि त्यांनी पुन्हा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, नंदिनीने दुसऱ्या व्यक्तीशी जवळीक दाखवल्याने त्यांच्यात पुन्हा वाद झाले," असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. विशेष म्हणजे, नंदिनी स्वतः 2022 मध्ये तिच्या तिसऱ्या पतीच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात होती आणि ती तुरुंगातून बाहेर आली होती..पोलिसांचा तपास सुरूपोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून अरविंदविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. ग्वाल्हेर पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले की, या प्रकरणातील सर्व पैलूंची सखोल चौकशी केली जाईल. या घटनेने शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..Crime News : गोव्यात उपचाराच्या नावाखाली परदेशी तरुणीवर अत्याचार, २८ वर्षीय डॉक्टरला सोलापुरातून अटक, ICU मध्ये असताना त्याने....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.