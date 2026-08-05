देश

TMZ: "२ रुपये युनिट वीज, १ रुपयात जमीन अन् ५ हजार पगार भत्ता"; ग्वाल्हेर बनणार टेलिकॉम उत्पादनाचे नवे केंद्र

India's First Telecom Manufacturing Zone in Gwalior: देशातील पहिल्या Telecom Manufacturing Zone (TMZ) ला मंजुरी. दूरसंचार उत्पादन, ग्वाल्हेरमधील गुंतवणूकआणि रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे.
TMZ

TMZ

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देशात टेलिकॉम उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने ग्वाल्हेर येथे देशातील पहिले टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोन (TMZ) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबईत झालेल्या विशेष गुंतवणूक परिषदेत अनेक आघाडीच्या कंपन्यांनी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. या गुंतवणुकीमुळे हजारो रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
gwalior
Telecom
Telecommunication companies
Indian manufacturing boost
India's manufacturing industry growth