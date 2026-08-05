TMZ: "२ रुपये युनिट वीज, १ रुपयात जमीन अन् ५ हजार पगार भत्ता"; ग्वाल्हेर बनणार टेलिकॉम उत्पादनाचे नवे केंद्र

देशात टेलिकॉम उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने ग्वाल्हेर येथे देशातील पहिले टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोन (TMZ) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबईत झालेल्या विशेष गुंतवणूक परिषदेत अनेक आघाडीच्या कंपन्यांनी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. या गुंतवणुकीमुळे हजारो रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे..१,५५० कोटींची गुंतवणूक, हजारो रोजगारपरिषदेत पाच प्रमुख कंपन्यांनी एकूण १,५५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव सादर केले.एमव्ही इलेक्ट्रोसिस्टम्स –७०० कोटी रुपये, सुमारे १,५०० रोजगारअनंत सिस्टीम्स –४०० कोटी रुपये, ५०० रोजगारस्टरलाईट टेक्नॉलॉजीज – २०० कोटी रुपये, १,२०० रोजगारव्हीएनटी – १५० कोटींची गुंतवणूकटेसकॉम – १०० कोटी रुपये, ४०० रोजगारया प्रकल्पामुळे ग्वाल्हेर परिसरात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकॉम उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे..Pune Dams Water Level : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! चारही धरणे 100% भरली; पण आज 'या' भागात पाणीच नाही.उद्योगांसाठी सरकारची हमीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेशमध्ये उद्योगांसाठी पोषक वातावरण, चांगली कायदा-सुव्यवस्था, स्वस्त वीज आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्वाल्हेरमधील हा प्रकल्प देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र ठरेल.केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, भारत आता जगातील दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक देश बनला आहे. ग्वाल्हेरमध्ये विकसित होणाऱ्या १७० एकरच्या पहिल्या टप्प्यात उद्योगांना 'प्लग अँड प्ले' सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक सवलतीउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने अनेक विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत.₹१ नाममात्र दराने जमीन प्रीमियम३० वर्षांसाठी ₹१ प्रति चौरस मीटर लीज दरपहिल्या पाच वर्षांसाठी वीज दरात ₹२ प्रति युनिट सवलत.Pune Dams Water Level : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! चारही धरणे 100% भरली; पण आज 'या' भागात पाणीच नाही.पाणी कमी दरात उपलब्धकर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा ₹५,००० पर्यंत प्रोत्साहनप्रशिक्षणासाठी ₹१३,००० पर्यंत अनुदान५० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान (कमाल ₹२,००० कोटी)१०० टक्के स्टॅम्प ड्युटी परतावा.राज्य सरकारच्या मते, ग्वाल्हेरमधील हा टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोन देशातील टेलिकॉम उत्पादन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरेल. यामुळे स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी मिळण्याबरोबरच 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानालाही मोठे बळ मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.