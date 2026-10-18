Truck Accident: दर्शनाला निघाले, पण घरी परतलेच नाहीत! शीतला माता मंदिराच्या वाटेवर काळाचा घाला; १२ भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू, २९ जखमी!

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे शीतला माता मंदिराकडे दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांवर अनियंत्रित ट्रक धावल्याची भीषण घटना रविवारी पहाटे घडली. धान्याने भरलेल्या या ट्रकने रस्त्यावरील भाविकांना चिरडल्याने आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला असून, २९ जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी पाच ते सहा जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि अन्य अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून, मृत आणि जखमींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे..पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून ट्रक उतारावरून घसरलाग्वाल्हेरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छिनोरकडून शीतला माता मंदिराच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यावर तीव्र उतार आहे. या मार्गावर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी असतानाही पहाटे सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास धान्याने भरलेला ट्रक तेथे आला. ट्रकने पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले आणि चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर ट्रक उतारावरून खाली घसरत मंदिराच्या बाहेरील भिंतीला आणि प्रवेशद्वाराला धडकला. या दरम्यान रस्त्यावरून मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांना ट्रकची धडक बसली..या अपघातात घटनास्थळी तैनात असलेले दोन पोलीस अधिकारीही जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत ३९ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. गंभीर जखमी झालेल्या पाच ते सहा जणांच्या हाडांना फ्रॅक्चर झाले असून, अन्य जखमींवरही उपचार सुरू आहेत..Resort Fire Tragedy : पर्यटकांच्या रिसॉर्टला भीषण आग; एकाच कुटुंबातील ५ जणांसह १० पर्यटकांचा होरपळून मृत्यू, ९ गंभीर!.प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला दुर्घटनेचा थरारएका प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार, पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. ट्रक क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेला होता. अचानक तो अनियंत्रित होऊन खाली घसरला आणि त्याच्या धडकेत काही दुकाने तसेच रस्त्यावरील लोकांना फटका बसला. काही जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे आपण पाहिल्याचे प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले. या दुर्घटनेत त्याचा भाऊही जखमी झाला आहे..ट्रकच्या यांत्रिक तपासणीचे आदेशग्वाल्हेरच्या जिल्हाधिकारी रुचिका चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री सुमारे दीड वाजता छिनोरहून मंदिराच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याची माहिती मिळाली. अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका आणि अन्य वाहने घटनास्थळी रवाना करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता; त्यानंतर उपलब्ध माहितीनुसार मृतांचा आकडा १२ वर पोहोचला आहे. सुमारे २९ जण जखमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.नवरात्रीच्या काळात या मार्गावर अडथळे आणि पोलिसांची तपासणी नाके उभारण्यात आली होती. असे असतानाही ट्रक या मार्गावर कसा आला, याचा तपास केला जात आहे. वाहनातील संभाव्य बिघाड आणि ट्रक डावीकडे कसा वळला, याची माहिती मिळवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे पथक ट्रकची यांत्रिक तपासणी करणार आहे..जखमींच्या उपचारांवर प्रशासनाचे लक्षजखमींवर योग्य उपचार सुरू असल्याची खात्री करण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. आवश्यकतेनुसार रुग्णांच्या सीटी स्कॅन आणि एक्स-रे तपासण्या केल्या जात आहेत. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू असून, मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित परिस्थितीचाही आढावा घेतला जात आहे..Kolkata Stamped: कोलकात्यात दुर्गापूजा मंडपात चेंगराचेंगरी; १७ भाविकांचा मृत्यू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.