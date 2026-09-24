Election Commission: मुख्य निवडणूक आयुक्त वादाच्या भोवऱ्यात; ‘एसआयआर’सह ज्ञानेशकुमारांच्या कार्यपद्धतीवर दोन आयुक्तांचे १४ आक्षेप

नवी दिल्ली: मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीच्या (एसआयआर) मोहिमेवर आक्षेप घेतानाच, दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या अपारदर्शक कामकाजावर १४ औपचारिक आक्षेपांद्वारे प्रश्नचिन्ह लावले आहे. त्यामुळे देशभरातील राजकारण ढवळून निघाले असून, निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद आणि पक्षपाती वर्तनावर शिक्कामोर्तब झाल्याचा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला असून, ज्ञानेशकुमार यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.विवेक जोशी आणि सुखबीरसिंग संधू या दोन निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेशकुमार यांच्या कामकाजावर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी ज्ञानेशकुमार यांच्यावर टीका केली आहे. दरम्यान, परस्परविरोधी मते आणि निरीक्षणे ही एक सामान्य बाब असल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले असून, सत्ताधारी भाजपनेही निवडणूक आयोगाचा बचाव केला आहे..ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०२५च्या जूनच्या अखेरीस बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ‘एसआयआर’ला सुरुवात केली. आता ही मोहीम देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या मोहिमेत मतदार याद्यांमधून देशभरातील सुमारे १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. या टप्प्यावर दोन आयुक्तांनी ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले आहेत..१४ औपचारिक आक्षेपगेल्या दहा महिन्यांत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीरसिंग संधू यांनी तब्बल चौदा वेळा औपचारिक लेखी आक्षेप नोंदवले. मतदारयाद्यांमध्ये नव्या मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे आणि इतर प्रक्रियांबाबत आपल्याला अंधारात ठेवले. आपल्या अनुपस्थितीत आणि संमतीशिवाय अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा जोशी आणि संधू यांनी केला आहे..मतदारयादीचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून (ईआरओ) काढून दिल्लीतील मुख्य आयटी विभागाकडे केंद्रित केले जात असल्याबद्दल निवडणूक आयुक्त जोशी आणि संधू यांनी चिंता व्यक्त केली. सॉफ्टवेअरमधील फेरफार आणि पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दल असंतोष व्यक्त करीत त्यांनी केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडे धाव घेतली. २०२३च्या निवडणूक आयुक्त सेवा नियमांनुसार आयोगाचे सर्व प्रशासकीय कामकाज एकमताने किंवा बहुमताने होणे बंधनकारक असताना या कायद्यातील तरतुदी डावलून ज्ञानेशकुमार यांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप दोन्ही आयुक्तांनी केले आहे..फॉर्म-६मधील बदलांवर आक्षेपनव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म-६’मध्ये ‘एसआयआर’संदर्भात काही नव्या प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यात अर्जदाराचे किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव २००० सालच्या मतदारयादीत होते का, अशी माहिती विचारली जात होती. हा विभाग अनिवार्य नसला, तरी तो भरल्याशिवाय अर्ज पूर्ण होत नव्हता. केंद्र सरकारने १९६०च्या मतदार नोंदणी नियमावलीत अधिकृत दुरुस्ती केल्याशिवाय असा कोणताही बदल करणे बेकायदेशीर आणि अनधिकृत असल्याचे विवेक जोशी आणि सुखबीरसिंग संधू यांनी म्हटले आहे. तरुण मतदारांना नोंदणी करताना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागू म्हणून हा बदल त्वरित रद्द करण्यात यावा, असे दोन्ही आयुक्तांनी म्हटले होते. मात्र, त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून हा बदल कायम ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरणकोणत्याही घटनात्मक किंवा प्रशासकीय संस्थेमध्ये विचारविनिमय करताना परस्परविरोधी मते आणि निरीक्षणे ही एक सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी चालणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेचा हा एक कायदेशीर भाग असतो. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपल्या सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या वृत्तावर दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मतांची चोरी हा भारतीय जनतेविरुद्धचा गुन्हा असून, तो राज्यघटनेवरील थेट हल्ला आहे. ही मतचोरी घडवून आणणाऱ्या भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि निवडणूक आयोगाने देशद्रोहाचे कृत्य केले आहे.- राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.