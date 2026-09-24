ज्ञानेश कुमार यांच्या IAS मुलीला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देताच वकिलांची असोसिएशन आक्रमक, थेट सरन्यायाधीशांना खुलं पत्र

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर सध्या विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. दरम्यान, दुसरीकडे त्यांची आयएएस मुलगी आणि गौतम बुद्ध नगरच्या न्यायदंडाधिकारी मेधा रूपम यांच्याविरोधात वकिलांनी सरन्यायाधीशांना खुलं पत्र लिहिलंय. वकिलांची संघटना लॉयर्स असोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनने गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने मेधा रूपम यांच्याशी संबंधित प्रकरणात दिलेली खास सुविधा आणि प्राधान्य याला विरोध दर्शवलाय..असोसिएशनने म्हटलं की, या प्रकरणी सुनावणीची पद्धत आणि याच्या आऊट ऑफ टर्न लिस्टिंगवरून गंभीर चिंता व्यक्त केली जातेय. एखाद्या खास पीठासमोर प्रकरण लिस्ट केल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेत विश्वास वाढला नाही. लाइव्ह कार्यवाही म्यूट केल्याच्या मुद्द्यावरही वकिलांनी चिंता व्यक्त केलीय. पत्रात म्हटलं की, याचिकाकर्ती एक सरकारी अधिकारी आणि भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची मुलगी आहे. सध्याच्या रोस्टरनंतरही हे प्रकरण विशेष पद्धतीने एका खास पीठाकडे सोपवलं गेलं असा आरोप पत्रात केला आहे..IAS मेधा रूपम यांना दिलासा, हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.इलाहाबाद हायकोर्टाने रूपम यांना आदेश दिला होता की, ते राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या अंतर्गत विद्यार्थी चळवळीची कार्यकर्ती आकृति चौधरीला ताब्यात ठेवल्याबद्दल वेतनातून ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. याविरोधात मेधा रूपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बुधवारी २३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सतश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर यांच्या पीठाने आऊट ऑफ टर्न जात यिचाकेवर सुनावणी घेतली. यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली..असोसिएशनने म्हटलं की, सरकारी कर्मचारी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची मुलगीच याचिकाकर्ती असल्यानं हे प्रकरण महत्त्वाचं आहे. या प्रकरणाला सामान्य प्रक्रियेद्वारे न जाता प्राधान्य दिलं गेलं आणि यामुळे चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. कोर्टात सुनावणी सार्वजनिक असते. पण मी़डिया आणि जनतेसाठी महत्त्वाच्या प्रकरणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सचा आवाज बंद केला होता. आता याविरोधात असोसिएशनकडून जाहीर पत्र लिहून सरन्यायाधीशांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.