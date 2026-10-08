देश

Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेत वाढ; ‘झेड-प्लस’च्या पलीकडे अतिरिक्त बंदोबस्त

Gyanesh Kumar Security Increased Beyond Z Plus : ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेत वाढ, झेड-प्लसच्या पलीकडे अतिरिक्त बंदोबस्त; दिल्लीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर २३ हजार जवान तैनात.
Gyanesh Kumar Security

Gyanesh Kumar Security

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यांच्या सुरक्षेबाबत नवीन गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी तैनात केले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांना यापूर्वीच ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे. मात्र, नव्याने मिळालेल्या धोक्याच्या माहितीसोबतच राजधानीत सुरू असलेल्या आंदोलनांची परिस्थिती लक्षात घेऊन सुरक्षेचा अतिरिक्त स्तर वाढवण्यात आला आहे.

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