Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेत वाढ; ‘झेड-प्लस’च्या पलीकडे अतिरिक्त बंदोबस्त

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यांच्या सुरक्षेबाबत नवीन गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी तैनात केले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांना यापूर्वीच ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे. मात्र, नव्याने मिळालेल्या धोक्याच्या माहितीसोबतच राजधानीत सुरू असलेल्या आंदोलनांची परिस्थिती लक्षात घेऊन सुरक्षेचा अतिरिक्त स्तर वाढवण्यात आला आहे..एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, स्थानिक जिल्हा पोलिसांनाही ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या दलाची संख्या वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवी दिल्ली जिल्ह्यात सध्या आंदोलन सुरू असल्याने कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सर्व सुरक्षा यंत्रणांना परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..राजीनाम्याची मागणीमुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या सुरक्षेत वाढ होण्याची ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीचे नेते आंदोलन करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जात आहे. राजधानीतील आंदोलनांची पार्श्वभूमी आणि नव्या धोक्याची माहिती यामुळे त्यांच्या निवासस्थानावरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे..Satara District Bank: आरबीआयच्या नियमामुळे सातारा जिल्हा बँकेत खळबळ; सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या नऊ जणांवर टांगती तलवार.‘झेड-प्लस’ सुरक्षेत सुमारे ५० जवान‘झेड-प्लस’ हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च सुरक्षा स्तर आहे. या स्तराच्या वर पंतप्रधान आणि त्यांच्या निकटच्या कुटुंबीयांना विशेष संरक्षण गट अर्थात एसपीजीकडून सुरक्षा दिली जाते.‘झेड-प्लस’ सुरक्षा व्यवस्थेत विविध शिफ्टमध्ये सुमारे ५० सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात. याशिवाय संरक्षित व्यक्तीच्या निवासस्थानासाठी तसेच त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षेची व्यवस्था केली जाते. ज्ञानेश कुमार यांना आधीपासून ही सुरक्षा असतानाही आता त्यापलीकडे अतिरिक्त बंदोबस्त करण्यात आला आहे..दिल्ली पोलिसांना २३ हजार अतिरिक्त जवानांची मदतदरम्यान, राजधानीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना केंद्रीय दलांचीही मोठी मदत मिळणार आहे. गृह मंत्रालयाने ८ ते १२ ऑक्टोबर या कालावधीत दिल्ली पोलिसांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) २२१ कंपन्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या माध्यमातून सुमारे २३ हजार अतिरिक्त जवान दिल्लीमध्ये तैनात करण्यात येत आहेत.हे अतिरिक्त दल जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड येथून आणले जात आहेत. आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवणे, महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींचे संरक्षण करणे तसेच मध्य दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी हे दल दिल्ली पोलिसांना सहकार्य करणार आहे..घरात पत्नीसोबत वादानंतर २९ वर्षीय तरुणाने मारली नाल्यात उडी, रात्रभर शोधानंतर पहाटे सापडला मृतदेह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.