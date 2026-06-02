Chaloba Temple Ban : चंदगडमधील प्रसिद्ध चाळोबा देवस्थान परिसरात पर्यटकांवर बंदी; धार्मिक पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी ग्रामस्थांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बेळगाव : हाजगोळी (ता. चंदगड) येथील प्रसिद्ध चाळोबा देवालय परिसरात पर्यटकांवर बंदी घालण्यात आली (Chaloba Temple) आहे. मंदिर परिसराची सुरक्षितता, पर्यावरण संवर्धन आणि धार्मिक पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी ग्रामस्थांनी एकमताने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे..गावात सोमवारी (ता. १) बोलाविण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत चाळोबा देवालय परिसरात पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांवर बंदी घालण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे परिसरातील वाढत्या दुर्घटना, अस्वच्छता आणि अनुचित प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. सरपंच शीतल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी गेल्या काही वर्षांतील परिस्थितीचा आढावा घेतला..मंदिर परिसरात पर्यटनाच्या वाढत्या गर्दीसोबत अनेक गंभीर समस्या निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले. विशेषतः देवालयाजवळील खोल पाण्यात बुडून मृत्यू होण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. अलीकडेच बेळगावच्या गणेशपूर येथील एका तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. यापूर्वीही अनेक दुर्घटना घडल्या असून, त्यामध्ये काहींना आपला जीव गमवावा लागल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले..या निर्णयाची माहिती तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे. बैठकीस ग्रामपंचायत सदस्य व्यंकटेश कणगुटकर, तुकाराम शिंदे, हर्षवर्धन कोळसेकर, सुरेश पाटील, यल्लाप्पा दळवी, आनंद गावडे, वसंत कणगुटकर, मारुती नाकाडी, चाळोबा पाटील, नारायण पाटील, विनायक पवार, ज्ञानेश्वर जाधव यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते..यामुळे घ्यावा लागला निर्णयदेवालय परिसरात मद्यपान करणे, दंगा-मस्ती करणे, प्लास्टिक कचरा टाकणे, दारूच्या बाटल्या फोडणे तसेच परिसराचे नैसर्गिक आणि धार्मिक वातावरण बिघडविणारे प्रकार वाढल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळेच यापुढे चाळोबा देवालय परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या पार्ट्या, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किंवा मद्यपानास परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मंदिर परिसरात शंभर टक्के चूलबंदी आणि मद्यबंदी लागू करण्याचाही ठराव मंजूर करण्यात आला..देवदर्शन, पूजा-अर्चा यांना मुभाभाविकांनी देवदर्शनासाठी येऊन पूजा-अर्चा करावी. धार्मिक विधी पूर्ण करून आपल्या घरी परतावे, असे आवाहन ग्रामस्थांनी केले आहे. ग्रामस्थांच्या मते, हा निर्णय कोणाच्या विरोधासाठी नसून मानवी जीविताचे संरक्षण, परिसराची स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि धार्मिक स्थळाचे पावित्र्य जपण्यासाठी घेण्यात आला आहे.