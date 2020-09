‘एचएएल’ची नवी झेप; प्रतिकूल हवामानात हेलिकॉप्टरचे यशस्वी उड्डाण

बंगळूर - भारतीय हवाई दलाने संरक्षण संपदेच्या विकासामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी वेगाने पावले उचलायला सुरुवात केली असून हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) विकसित केलेल्या वजनाला हलक्या अशा बहुउपयोगी हेलिकॉप्टर्सनी पहिली परीक्षा पास केली आहे. हिमालयामध्ये उष्ण आणि अतिशय वेगाने बदलणाऱ्या हवामानामध्ये तब्बल दहा दिवस या हेलिकॉप्टरनी विविध प्रकारच्या कसरती केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लेहमध्ये या चाचण्या पार पडल्याचे समजते, ज्या ठिकाणी या चाचण्या घेण्यात आल्या ते ठिकाण समुद्रसपाटीपासून ३३०० मीटर उंचीवर आहे. हे हेलिकॉप्टर इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड ॲटमॉस्फेअरच्या +३२० अंश सेल्सिअसमध्ये उड्डाण करू शकते. या चाचण्यांमध्ये हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणाची क्षमता, त्याची कामगिरी आणि उड्डाणाचा दर्जा या सगळ्या गोष्टींचा कस लागतो.

HAL's indigenously developed Light Utility Helicopter has completed hot & high altitude trials in Himalayas. LUH took off from Leh & demonstrated its hot & high hover performance at Daulat Beg Oldie. It also demonstrated its payload capability in Siachen glacier altitude pic.twitter.com/gGJEYtw9zt

