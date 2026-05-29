Hamirpur: मध्यरात्री आलेल्या वादळ-वारा आणि पावसामुळे भीषण दुर्घटना; पुलाचा स्लॅब कोसळून ६ मजुरांचा मृत्यू!

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर (Hamirpur) जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर आलेल्या प्रचंड वादळ, आंधी-तुफान आणि मुसळधार पावसामुळे बेतवा नदीवर (Betwa River) बांधण्यात येत असलेल्या एका निर्माणाधीन पुलाचा भलामोठा स्लैब अचानक कोसळला. .या स्लैबच्या मलब्याखाली दबून ६ मजुरांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, तर काही मजूर अद्यापही ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, जिल्हा प्रशासन आणि एसडीआरएफ (SDRF) च्या तुकड्यांनी तातडीने धाव घेऊन युद्धपातळीवर मदत व बचाव कार्य सुरू केले आहे..हा भीषण अपघात ललपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मोराकंदर परसानी आणि कुरारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नैथी गावाला जोडणाऱ्या पुलावर रात्री सुमारे ३ वाजेच्या सुमारास घडला. रात्री अचानक सुरू झालेल्या वेगवान वादळामुळे पुलाचा कमकुवत भाग भारभारून खाली कोसळला.ज्यावेळी हा स्लैब कोसळला, त्यावेळी दिवसभराच्या कष्टाने दमलेले अनेक मजूर याच स्लैबच्या खाली आणि आजूबाजूला गाढ झोपेत होते. स्लैब कोसळताच संपूर्ण परिसरात एकच किंकाळ्या आणि चीख-पुकार सुरू झाली, ज्यामुळे रात्रीच्या अंधारात एकच अफरातफरी माजली..बचावकार्य सुरू आणि मृतांची ओळख:प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात जीव गमावलेल्या ५ मजुरांची ओळख पटली आहे. यामध्ये लोकेंद्र निषाद (२२ वर्षे), कुलदीप निषाद (१९ वर्षे), सावंत यादव (२८ वर्षे), सभाजीत (३० वर्षे) आणि पुष्पेंद्र सिंह चौहान (३४ वर्षे) यांचा समावेश आहे. तर राजेश पाल (४२ वर्षे) नावाचा एक मजूर अजूनही मलब्याखाली दबलेला असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.रेस्क्यू टीम जेसीबी (JCB) आणि इतर अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने अतिशय काळजीपूर्वक हा ढिगारा उपसण्याचे काम करत आहे. दुर्घटनेची माहिती मिळताच आजूबाजूच्या गावांतील शेकडो नागरिकही मदतीसाठी घावून आले..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून दुःख व्यक्त:उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या भीषण दुर्घटनेवर तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, "हमीरपूर येथे बेतवा नदीवर झालेली ही दुर्घटना अत्यंत दुःखद आणि मन हेलावून टाकणारी आहे.".मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ घटनास्थळी तळ ठोकून राहण्याचे आणि एसडीआरएफच्या मदतीने रेस्क्यू ऑपरेशन अधिक वेगवान करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. यासोबतच त्यांनी मृत मजुरांच्या कुटुंबीयांबद्दल सहवेदना व्यक्त करत, जखमींना तातडीने सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार देण्याचे आदेश दिले आहेत..आज सकाळपासूनच घटनास्थळावर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या देखरेखीखाली मदत कार्य सुरू आहे. नदीपात्रात आणि चिखलात पडलेला मोठा ढिगारा बाजूला सारणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. या पुलाच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षेच्या नियमांवरही आता स्थानिक नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.