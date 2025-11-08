Belgaum News: खानापूर तालुक्यात मराठी शाळांवर कन्नड शाळांचा ग्रहण! दोन मुलांसाठी सुरू केली शाळा, गावकऱ्यांमध्ये संताप

खानापूर: तालुक्यातील अनेक गावे दुर्गम भागात आहेत. तसेच या गावांमध्ये लोकसंख्या अतिशय कमी असल्याने सरकारी शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी- जास्त होत असते. .याचा लाभ घेत शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत तालुक्यातील काही गावांतील शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी मराठी शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत, .Premium|Arts Education : दृश्यकला शिक्षणाची नवी क्षितिजे.अशी मागणी होत असतानाच काही गावांतील नागरिकांनी कन्नड शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे, असे कारण पुढे करत मराठी शाळांच्या आवारात कन्नड शाळा सुरू करण्याचा घाट घातला जात आहे. मराठी शाळेत विद्यार्थी कमी असताना कन्नड माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थी कोठून आणणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.- मिलिंद देसाई.बेळगाव आणि सीमाभागात जंगलाचा भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. काही भाग अभयारण्यात येतो. त्यामुळे वन प्रदेशात असणाऱ्या गावात आणि गवळी वाड्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या अतिशय कमी असली तरी प्रत्येक गावातील विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी शिक्षण खात्यातर्फे अधिक प्रमाणात शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. .Premium| Zero enrollment schools: शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, भारतातील शाळांच्या व्यवस्थापना समोर मोठं आव्हान!.परंतु, अलीकडच्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची भरती करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यासह शाळेत विद्यार्थी नाहीत, असे सांगत काही भागांतील शाळादेखील बंद करण्यात आल्या आहेत. .त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इतर भागांतील शाळांमध्ये जावे लागत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून कारवारप्रमाणेच खानापूर तालुक्यातील काही मराठीबहुल गावांमध्ये कन्नड शाळा सुरू करून कानडी शाळांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. तसेच मराठीबहुल गावांतील ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. .तसेच खानापूर तालुक्यातील १०० टक्के मराठी गावांमध्ये कन्नड शाळा सुरू करण्याचा अध्यादेश शिक्षण खात्याने जारी केला असून खानापूर तालुक्यातील काटगाळी, बिदरभावी, राजवाळ, गवळीवाडा, हणबरवाडा, शिरोलीवाडा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, असे कारण पुढे केले असले तरी मराठी शाळांच्या आवारातच कन्नड शाळा सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. .ही सर्व गावे मराठीबहुल आहेत; पण केवळ एक-दोन कुटुंबांच्या मागणीचा आधार घेत शिक्षण खात्याने आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.खानापूर तालुक्यातील सरकारी मराठी शाळांना मोठा इतिहास असला तरी दुरुस्तीसाठी कमी पडत असलेला निधी आणि इतर कारणांमुळे मराठी शाळांची दुरवस्था झाली असतानाही दरवर्षी गावातील लोकसंख्येनुसार काही विद्यार्थी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. .त्यामुळे सरकारी मराठी शाळेच्या आवारात कन्नड माध्यमाची शाळा सुरू करणे अतिशय चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. कारवार, हलीयाळ आणि जोयडा तालुक्यांत वर्ष २००० पर्यंत अधिक प्रमाणात सरकारी मराठी शाळा होत्या. .यासह कॅसलरॉक, जगलबेट येथील सरकारी शाळांना वर्षांपासून शंभरहून अधिक वर्षांचा इतिहास होता. तसेच येथील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्यादेखील अधिक होती. मात्र, कोणालाही विश्वासात न घेता कन्नड शाळा सुरू करण्यात आली. त्यानंतर मात्र तेथील मराठी शाळा पूर्णपणे बंद झाल्या. त्यामुळे मराठीबहुल गावात कन्नड माध्यमाची शाळा सुरू करून पालकांची मानसिकता बदलण्याचा घाट या माध्यमातून घातला जात आहे..दोन-तीन मुलांसाठी कन्नड शाळेचा घाटकेवळ एक-दोन विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड शाळा सुरू करून सरकारी मराठी शाळांवर संकट निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात येत आहे. विविध भागांतील मराठी शाळांतील पटसंख्या कमी झाल्यानंतर शिक्षकांची नियुक्ती न करणे, शाळांच्या अनुदानात घट करणे, शाळा स्थलांतरित करणे असे प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहेत. यासह केवळ दोन-तीन कन्नड मुलांसाठी मात्र कर्नाटक सरकारकडून कन्नड शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..दृष्टिक्षेपातविद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत शिक्षण खात्याने काही गावांतील सरकारी शाळा बंद केल्या, मराठी शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असताना कन्नड शाळेत विद्यार्थी कोठून आणणार, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित, शिक्षण खात्याने ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता आदेश जारी करून मराठी शाळांच्या आवारातच कन्नड शाळा सुरू करण्याचे निर्देश दिले..खानापूर तालुक्यातील काटगाळी, बिदरभावी, राजवाळ, गवळीवाडा, हणबरवाडा, शिरोलीवाडा या मराठीबहुल गावांमध्ये कन्नड शाळा, सरकारी मराठी शाळांना इतिहास असूनही निधीअभावी त्यांची स्थिती बिकट झाली आहे; तरीही काही विद्यार्थी नियमित शिक्षण घेत आहेत, कारवार, हलीयाळ, जोयडा तालुक्यांमध्ये यापूर्वी असेच कन्नड शाळांचे प्रयोग झाले. त्यानंतर तेथील मराठी,शाळा पूर्णपणे बंद झाल्याया माध्यमातून मराठी पालकांची मानसिकता बदलून कन्नड शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.