Haridwar Ardha Kumbha 2027साठी वन विभागाचा विशेष ॲक्शन प्लॅन; भाविकांच्या सुरक्षेसाठी हत्तींवर राहणार 'रेडिओ कॉलर'ची नजर

२०२७च्या सुरुवातीला हरिद्वारमध्ये होणाऱ्या अर्धकुंभ मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने भाविकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तयारी सुरू केली आहे. कुंभक्षेत्र आणि हर की पौडी परिसराला लागूनच वनक्षेत्र असल्याने या भागात वन्यजीवांचा वावर असतो. विशेषतः हत्तींच्या हालचाली लक्षात घेऊन वन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.कोट्यवधी भाविक हरिद्वारमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असल्याने मेळाव्याच्या काळात मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळणे हे वन विभागासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.हत्तींना रेडिओ कॉलरहरिद्वारचे प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) स्वप्निल अनिरुद्ध यांच्या माहितीनुसार, परिसरातील हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडक हत्तींना रेडिओ कॉलर बसवण्यात येणार आहेत..या रेडिओ कॉलरच्या माध्यमातून हत्तींच्या हालचालींची माहिती वन विभागाला मिळणार आहे. हत्तींचा कळप कुंभक्षेत्र, हर की पौडी किंवा मानवी वस्तीकडे सरकत असल्याचे आढळल्यास वन विभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचू शकेल. यामुळे हत्तींचा संभाव्य वावर आधीच लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे..वॉच टॉवरमधून २४ तास नजरकुंभमेळा क्षेत्राजवळ विशेष वॉच टॉवर उभारण्याचीही योजना आहे. या टॉवरवर वन कर्मचाऱ्यांची २४ तास नियुक्ती केली जाणार आहे.दुर्बिणी आणि इतर आवश्यक उपकरणांच्या मदतीने जंगलाच्या सीमेवर वन्यजीवांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल. विशेषतः गर्दीच्या ठिकाणांकडे वन्यप्राण्यांची हालचाल होत आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे..जंगलाच्या सीमेवर गस्त वाढणारकुंभमेळ्याच्या काळात वन विभागाच्या गस्तीमध्येही वाढ केली जाणार आहे. जंगल आणि मानवी वस्तीच्या सीमावर्ती भागात विशेष पथके तैनात केली जातील.वन्यजीव मानवी वस्तीकडे किंवा भाविकांच्या गर्दीच्या दिशेने येत असल्याचे आढळल्यास परिस्थितीनुसार तातडीने कारवाई केली जाईल. गरज भासल्यास वन्यजीवांना सुरक्षितपणे पुन्हा जंगलाच्या दिशेने वळवण्याचे प्रयत्न केले जातील..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्यअर्धकुंभ मेळाव्यासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येने भाविक हरिद्वारमध्ये येणार आहेत. गंगा स्नान, हर की पौडी आणि इतर धार्मिक स्थळांवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.या पार्श्वभूमीवर भाविकांची सुरक्षा आणि वन्यजीवांचे संरक्षण यामध्ये समतोल राखण्याचे आव्हान वन विभागासमोर आहे. रेडिओ कॉलर, वॉच टॉवर आणि २४ तास गस्त यामुळे वन्यजीवांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवता येणार असून, संभाव्य मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.