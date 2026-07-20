Haridwar: या ठिकाणी माता पार्वतीने केली होती ३००० वर्ष कठोर तपस्या! फक्त बेलपत्र वाहिल्याने मिळतो १ कोटी वर्षे स्वर्गात राहण्याचा बहुमान

हरिद्वारमधील 'हर की पौडी'पासून पश्चिमेला बिल्व पर्वताच्या कुशीत वसलेले बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हे भगवान शिव आणि माता पार्वती यांच्या पुनर्मिलनाचे प्रतीक मानले जाते. या पवित्र स्थळी भक्तिभावाने पूजा केल्यास भगवान शिव लवकर प्रसन्न होतात आणि मनोकामना पूर्ण करतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..माता पार्वतीची कठोर तपश्चर्यापौराणिक कथेनुसार, माता सतीने यज्ञकुंडात देहत्याग केल्यानंतर हिमालयराजांच्या घरी पार्वतीच्या रूपात पुनर्जन्म घेतला. देवर्षी नारद यांच्या सल्ल्यानुसार भगवान शिवांना पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी माता पार्वती बिल्व पर्वतावर आल्या.असे सांगितले जाते की, त्यांनी बिल्ववृक्षांच्या सान्निध्यात तब्बल तीन हजार वर्षे कठोर तपश्चर्या केली. या काळात त्या केवळ बेलपत्रांवर निर्वाह करत होत्या. त्यांच्या अखंड भक्तीने प्रसन्न होऊन भगवान शिवांनी त्यांना पत्नी म्हणून स्वीकारण्याचे वरदान दिले..ब्रह्मदेवाच्या कमंडलातून निर्माण झालेला गौरी कुंडतपश्चर्येदरम्यान माता पार्वतीला पाण्याची गरज भासू लागली. त्यावेळी ब्रह्मदेवांनी आपल्या कमंडलातील गंगाजल पृथ्वीवर प्रवाहित केले. त्यातून निर्माण झालेल्या पवित्र जलकुंडाला आज 'गौरी कुंड' म्हणून ओळखले जाते.मंदिरापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या या कुंडात माता पार्वती स्नान करत आणि याच पाण्याचा उपयोग करत असल्याची धार्मिक मान्यता आहे. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी या कुंडात स्नान करण्याला विशेष महत्त्व आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: बावनकुळे साहेब, तुमच्या पत्राला तरी किंमत आहे का?; सातबाऱ्यावर प्लाॅटची नोंद करण्यासाठी काॅमन मॅनचे वर्षभरापासून हेलपाटे.विवाहातील अडथळे दूर होतात, अशी श्रद्धाबिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हे विशेषतः विवाहयोग जुळण्यात अडचणी येणाऱ्या अविवाहित मुलींसाठी श्रद्धेचे केंद्र मानले जाते. येथे भगवान शिवांचा जलाभिषेक करून बेलपत्र अर्पण केल्यास विवाहातील अडथळे दूर होतात आणि योग्य जीवनसाथी मिळतो, अशी धार्मिक मान्यता आहे..Guru ka Taal: शिवरायांप्रमाणे शीख गुरूंना देखील औरंगजेबाने केले होते बंदी, आग्र्यात गेल्यावर रोमहर्षक इतिहास नक्की अनुभवा.पूजेची वेळ आणि धार्मिक विधीमंदिरात दररोज सकाळी आणि सायंकाळी दोन वेळा विशेष पूजा व आरती केली जाते. पहाटे ५ वाजता मंदिरातील धार्मिक विधींना सुरुवात होते, तर सायंकाळी ६ वाजता अंतिम आरती पार पडते.दररोज सर्वप्रथम गौरी कुंडातील पवित्र पाण्याने शिवलिंगाचा जलाभिषेक केला जातो. त्यानंतर चंदन, फुले आणि बेलपत्रांनी महादेवांचा शृंगार केला जातो. तसेच पंचामृत, भांग, धतुरा आणि बेलपत्र अर्पण करण्याची परंपरा आहे.श्रावण महिन्यात आणि प्रत्येक सोमवारी येथे भाविकांची मोठी गर्दी होते. मंदिरात दर्शनासाठी आल्यानंतर नंदी महाराजांच्या कानात आपली मनोकामना सांगितल्यास ती भगवान शिवांपर्यंत पोहोचते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.