ESIC Medical College : हरिद्वारमध्ये ESIC मेडिकल कॉलेजला मंजुरी; प्रत्येक बॅचमध्ये ५० MBBS विद्यार्थ्यांना प्रवेश

उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढवणारा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ESIC) हरिद्वारमध्ये नवीन ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या महाविद्यालयात प्रत्येक बॅचमध्ये ५० MBBS विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे.ESICच्या ३० जून २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या १९८व्या बैठकीत हरिद्वारमध्ये नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. हे कॉलेज हरिद्वारमधील सध्या कार्यरत असलेल्या ESIC रुग्णालयाच्या उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांचा वापर करून सुरू केले जाणार आहे. अधिकृत माहितीनुसार, २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून ५० MBBS प्रवेशांचे वार्षिक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..विद्यमान रुग्णालयाच्या सुविधांचा वापरनवीन मेडिकल कॉलेजसाठी सुरुवातीपासून स्वतंत्र पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी हरिद्वारमधील विद्यमान ESIC रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा आणि उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा यांच्यात समन्वय साधण्यास मदत होईल, असे उत्तराखंड सरकारने म्हटले आहे.या निर्णयामुळे हरिद्वार आणि परिसरातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढण्याबरोबरच ESICच्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेलाही बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे..मुख्यमंत्री धामींकडून केंद्राचे आभारहरिद्वारमध्ये ESIC मेडिकल कॉलेजला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.धामी यांनी म्हटले की, या मेडिकल कॉलेजमुळे उत्तराखंडमधील वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार होईल आणि तरुणांना MBBS शिक्षणासाठी आणखी एक संस्था उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर विद्यमान ESIC रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर केल्यामुळे उपलब्ध आरोग्य संसाधनांचा प्रभावी वापर होईल, असेही त्यांनी नमूद केले..वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवेचा समन्वयESICच्या १९८व्या बैठकीत देशातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित इतर निर्णयांसोबत हरिद्वारमधील मेडिकल कॉलेजलाही मंजुरी देण्यात आली. ESICच्या अधिकृत माहितीनुसार, हरिद्वारमधील कॉलेजमध्ये दरवर्षी ५० MBBS विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची योजना आहे.मौजूदा रुग्णालयाच्या सुविधांचा वापर करून कॉलेज सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासोबत प्रत्यक्ष रुग्णसेवेचा अनुभव मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होईल. त्यामुळे हरिद्वार परिसरातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवा या दोन्ही क्षेत्रांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.