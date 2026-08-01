Haridwar Viral Video: गंगेत बुडत होता तरुण... SDRF जवानाने मृत्यूच्या दाढेतून खेचून आणला; थरारक VIDEO व्हायरल

श्रावण महिन्यात गंगास्नानासाठी हरिद्वारमध्ये लाखो भाविक येतात. याच काळात गंगेच्या वेगवान प्रवाहामुळे अपघात होऊ नयेत म्हणून पोलीस आणि एसडीआरएफची विशेष पथके घाटांवर तैनात असतात. अशाच एका जवानाच्या सतर्कतेमुळे कांगडा घाटावर बुडणाऱ्या तरुणाचा जीव वाचला..गंगास्नान करताना तोल गेलाउत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील एक तरुण हरिद्वारमध्ये गंगास्नानासाठी आला होता. कांगडा घाटावर स्नान करत असताना अचानक त्याचा तोल गेला आणि तो गंगेच्या वेगवान प्रवाहात वाहू लागला.पाण्याचा वेग जास्त असल्याने त्याला स्वतःला सावरणे शक्य झाले नाही. तो मदतीसाठी झुंज देत असताना बुडण्याची वेळ आली होती..SDRF जवानाने क्षणाचाही विलंब केला नाहीघाटावर ड्युटीवर असलेले एसडीआरएफचे कॉन्स्टेबल नितेश खेतवाल यांनी ही घटना पाहताच कोणताही विलंब न करता थेट गंगेत उडी घेतली.वेगवान प्रवाहाचा सामना करत त्यांनी तरुणापर्यंत पोहोचून त्याला सुरक्षितपणे पकडले आणि मोठ्या प्रयत्नांनंतर किनाऱ्यावर आणले. त्यांच्या धाडसामुळे संभाव्य दुर्घटना टळली..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे सहा दरवाजे ६ फूटांनी उचलले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा; ३३ हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग.व्हिडिओ व्हायरल, जवानाचे सर्वत्र कौतुकया बचावकार्याचा व्हिडिओ उत्तराखंड पोलिसांनी त्यांच्या अधिकृत 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, वेळेवर धावून जाऊन तरुणाचा जीव वाचवणारे कॉन्स्टेबल नितेश खेतवाल यांच्यावर सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.