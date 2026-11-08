Ganga returns to Haridwar Har Ki Pauri : १८ दिवसांनंतर अखेर 'तिचे' पुनरागमन! ऐन दिवाळीच्या दिवशी वाहू लागला खळाळता प्रवाह; घाटांवर भाविकांचा महापूर

देशभरातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हरिद्वारमधील प्रसिद्ध 'हर की पौडी'सह सर्व प्रमुख घाटांवर तब्बल १८ दिवसांनंतर पुन्हा एकदा पवित्र गंगा नदीचे खळाळते पाणी परतले आहे. दसऱ्याच्या रात्रीपासून सुरू झालेली वार्षिक 'गंगा बंदी' अखेर अधिकृतपणे समाप्त झाली असून, शनिवारी रात्री उशिरा धरणातून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर रविवारी दिवाळीच्या दिवशी हर की पौडीचे सर्व घाट पुन्हा पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. .ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर पवित्र गंगाजल परतल्याने हरिद्वारमधील साधू-संत, स्थानिक व्यापारी आणि देशभरातून आलेल्या भाविकांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Ludo Game Online Fraud MBBS Student Nagpur News : लुडो खेळण्याच्या नादात नागपुरातील एमबीबीएस विद्यार्थ्याला सव्वा लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांच्या जाळ्यात अडकल्याने मोठे आर्थिक नुकसान.१८ दिवस गंगेचा प्रवाह का रोखला होता?हरिद्वारमध्ये दरवर्षी दसऱ्यापासून दिवाळीपर्यंत गंग कालव्यात (Upper Ganga Canal) पाण्याचा प्रवाह तात्पुरता रोखण्याची अनेक दशकांची परंपरा आहे. या वार्षिक बंदीमागे दोन मुख्य कारणे असतात:कालव्याची दुरुस्ती व स्वच्छता : वर्षभरात नदीपात्रात साचलेला गाळ (Silt), कचरा आणि माती उपसून कालव्याची दुरुस्ती केली जाते.अर्धकुंभ २०२७ ची तयारी : आगामी २०२७ मध्ये हरिद्वारमध्ये होणाऱ्या भव्य 'अर्धकुंभ मेळ्या'च्या पूर्वतयारीसाठी या १८ दिवसांत घाटांचे रुंदीकरण आणि सुमारे ३ किलोमीटर लांबीच्या नवीन घाटांचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आले.या दुरुस्तीच्या काळात नदीपात्रात पाणी नसल्याने घाट कोरडे पडले होते आणि दूरवरून आलेल्या भाविकांना स्नानापासून वंचित राहावे लागत होते..NIC Website Missing Villages Crop Relief News : एनआयसीच्या संकेतस्थळावरून फुलंब्री तालुक्यातील चार गावे गायब; तांत्रिक अडचणीमुळे हजारो शेतकऱ्यांची अग्रीम मदत धोक्यात.भीमगौडा बॅरेजमधून सोडले पाणी; घाटांवर हर हर गंगेचा जयघोषउत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सिंचन विभागाचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ७ नोव्हेंबरच्या रात्री भीमगौडा बॅरेजचे दरवाजे उघडण्यात आले. रविवारी पहाटेपर्यंत गंगेचा मुख्य प्रवाह हर की पौडी, मालवीय घाट, सुभाष घाट आणि बिर्ला घाटावर पोहोचला. सूर्योदयासोबतच घाटांवर गंगास्नानासाठी आणि आचमनासाठी हजारो भाविकांनी रीघ लावली. दिवाळीच्या मंगल पर्वावर गंगेचे दर्शन आणि स्नान घडल्याने भाविकांनी 'हर हर गंगे'च्या जयघोषाने अवघा परिसर दणाणून सोडला..Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात.संध्याकाळच्या महाआरतीला रंगत; बाजारपेठांमध्येही मोठी उलाढालपाणी परतल्यामुळे संध्याकाळी होणाऱ्या विश्वप्रसिद्ध 'गंगा आरती'ची भव्यता पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. घाटांवर दिवे सोडण्यासाठी आणि पूजेसाठी भाविकांची गर्दी वाढल्याने स्थानिक व्यावसायिक आणि हॉटेल चालकांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. दिवाळी आणि त्यानंतर येणाऱ्या 'कार्तिक पौर्णिमे'च्या पवित्र स्नानासाठी आता लाखो भाविक हरिद्वारमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक प्रशासनाने सर्व घाटांवर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.