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Ganga returns to Haridwar Har Ki Pauri : १८ दिवसांनंतर अखेर 'तिचे' पुनरागमन! ऐन दिवाळीच्या दिवशी वाहू लागला खळाळता प्रवाह; घाटांवर भाविकांचा महापूर

Haridwar Ganga Bandi ends before Diwali : 'हर की पौडी'वरील कोरडे पडलेले घाट पुन्हा एकदा पाण्याने तुडुंब; अर्धकुंभाच्या कामासाठी रोखले होते पाणी, भाविकांमध्ये प्रचंड आनंद
"Ganga water returns to 'Har Ki Pauri' in Haridwar after 18 days."

"Ganga water returns to 'Har Ki Pauri' in Haridwar after 18 days."

Sakal

Vinayan
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देशभरातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हरिद्वारमधील प्रसिद्ध 'हर की पौडी'सह सर्व प्रमुख घाटांवर तब्बल १८ दिवसांनंतर पुन्हा एकदा पवित्र गंगा नदीचे खळाळते पाणी परतले आहे. दसऱ्याच्या रात्रीपासून सुरू झालेली वार्षिक 'गंगा बंदी' अखेर अधिकृतपणे समाप्त झाली असून, शनिवारी रात्री उशिरा धरणातून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर रविवारी दिवाळीच्या दिवशी हर की पौडीचे सर्व घाट पुन्हा पाण्याने तुडुंब भरले आहेत.

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