Kumbh Mela 2026: हरिद्वार कुंभमेळा २०२७ चा बिगुल वाजला; लोगो, अधिकृत वेबसाइट अन् कुंभगीताचे लोकार्पण

हरिद्वार येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग आला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मेळा नियंत्रण भवनातील सभागृहात कुंभमेळ्याचा अधिकृत लोगो, संकेतस्थळ आणि अधिकृत गीताचे लोकार्पण केले. कुंभमेळ्याची धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आधुनिक माध्यमांतून देश-विदेशातील भाविकांपर्यंत पोहोचवणे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे..हरिद्वारमधील जगजीतपूर येथील मधु शर्मा यांनी तयार केलेल्या लोगोची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक गायक राघव राजा यांनी रचलेले आणि गायलेले ‘कुंभ का पर्व आ गया’ हे गीत कुंभमेळ्याचे अधिकृत गीत म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.गंगा, हर की पैडी आणि त्रिशूल-डमरूचे दर्शनकुंभमेळ्याच्या अधिकृत लोगोमध्ये हरिद्वारचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा अधोरेखित करण्यात आला आहे. पवित्र गंगा, हर की पैडी घाट, सूर्योदय, डोंगररांगा आणि भगवान शिवाशी संबंधित प्रतीकांचा त्यात समावेश आहे. त्रिशूल, डमरू आणि साधू-संतांच्या प्रतिमांमधून कुंभमेळ्याची आध्यात्मिक परंपरा दर्शवण्यात आली आहे.कुंभ प्रशासनाने लोगो तयार करण्यासाठी तरुण आणि विद्यार्थ्यांकडून डिझाइन्स मागवल्या होत्या. निवड समितीने अंतिम टप्प्यातील १३ डिझाइन्सचा विचार केल्यानंतर मधु शर्मा यांच्या डिझाइनची निवड केली. आगामी काळात सरकारी प्रचार साहित्य आणि डिजिटल माध्यमांवर या लोगोचा वापर केला जाणार आहे..कुंभमेळ्यासाठी अधिकृत वेबसाइटकुंभमेळा २०२७ साठी haridwarkumbh.uk.gov.in हे अधिकृत संकेतस्थळ सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या माध्यमातून भाविकांना कुंभमेळ्याशी संबंधित अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.स्नानाच्या तारखा, वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, निवास आणि सुरक्षा नियम यांसारखी माहिती डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध झाल्यास भाविकांना यात्रेचे नियोजन करणे सोयीचे ठरू शकते..‘कुंभ का पर्व आ गया’ अधिकृत गीतहरिद्वारचे गायक राघव राजा यांनी ‘कुंभ का पर्व आ गया’ या गीताची रचना केली असून, त्यांनीच ते गायले आहे. ‘साधु और संतों के मन में हर्ष छा गया, कुंभ का पर्व आ गया’ या ओळींनी गीताची सुरुवात होते.कुंभमेळ्याचे धार्मिक महत्त्व आणि भाविकांमधील उत्साह गीताच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कुंभमेळ्याच्या प्रचारासाठी आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये या गीताचा वापर केला जाणार आहे..कुंभमेळ्याच्या तयारीला गतीकुंभमेळा सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारकडून तयारी सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले. या लोकार्पण सोहळ्याला उत्तराखंडमधील विविध मंत्री, कुंभमेळा प्रशासनातील अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.अधिकृत लोगो, संकेतस्थळ आणि गीताच्या माध्यमातून कुंभमेळ्याची ओळख व्यापक स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आगामी कुंभमेळ्यासाठी भाविकांना माहिती मिळवणे आणि यात्रेचे नियोजन करणे अधिक सुलभ व्हावे, हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.