CM Pushkar Singh Dhami: ऊस दरात ऐतिहासिक वाढ; सीएम धामींना हरिद्वारमध्ये 'कृषीपुत्र' उपाधी, शेतकऱ्यांनी दिली खास भेट

ऊस दरामध्ये ऐतिहासिक वाढ करत तो ४०५ रुपये प्रति क्विंटल घोषित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वारमध्ये पोहोचले असता, त्यांचे शेतकरी, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्राम प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख आणि विविध समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भव्य स्वागत केले..शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ऊस भेट देऊन त्यांना 'शेतकरी पुत्र' या उपाधीने सन्मानित केले. यावेळी बोलताना सीएम धामी यांनी सांगितले की, जेव्हा माझ्यावर राज्याच्या जबाबदारी सोपवली गेली, तेव्हाच मी निर्णय घेतला होता की, ऊस दर उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त ठेवणार..गुरुकुल कांगडी विद्यापीठाच्या क्रीडांगणावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे हेलिकॉप्टर उतरले. तिथे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि माजी कॅबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री धामी यांचे फुलमाळा आणि ऊस भेट देऊन उत्साहात स्वागत केले.."मी सैनिक आणि शेतकरी कुटुंबात जन्मलो"या स्वागताने उत्साहित झालेल्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत हरिद्वारचे शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी त्यांना भेटले होते आणि उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त ऊस दराची मागणी केली होती..CM Yogi Adityanath : सोनभद्रमध्ये फुटला विकासाचा 'बॉम्ब'! सीएम योगींनी एकाच दिवसात दिली ५४८ कोटी रुपयांची भेट.ते म्हणाले, "मी सैनिक आणि शेतकरी कुटुंबात जन्मलो आहे. शेतकऱ्यांमध्ये परिश्रम करत, घाम गाळत मी पुढे आलो आहे. जेव्हा २०२१ मध्ये माझ्यावर राज्याची जबाबदारी सोपवली गेली, तेव्हाच मी निर्णय घेतला होता की, उत्तर प्रदेशपेक्षा ऊस दर अधिक ठेवणार."आपण सर्वांच्या मागणीनुसार आणि भावनांचा आदर करत ऊस दरात ३० रुपयांची ऐतिहासिक वाढ करून तो ४०५ रुपये निश्चित केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.