CM Pushkar Singh Dhami: ऊस दरात ऐतिहासिक वाढ; सीएम धामींना हरिद्वारमध्ये 'कृषीपुत्र' उपाधी, शेतकऱ्यांनी दिली खास भेट

Sugarcane Prices: हरिद्वारमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना शेतकऱ्यांनी ‘कृषीपुत्र’ उपाधीने सन्मानित केले. ऊस दरात ऐतिहासिक वाढ करून ४०५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला.
CM Pushkar Singh Dhami

CM Pushkar Singh Dhami

सकाळ वृत्तसेवा
ऊस दरामध्ये ऐतिहासिक वाढ करत तो ४०५ रुपये प्रति क्विंटल घोषित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वारमध्ये पोहोचले असता, त्यांचे शेतकरी, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्राम प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख आणि विविध समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भव्य स्वागत केले.

