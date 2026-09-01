Haridwar: महापुरातही १७२ वर्षांचा हरिद्वारचा विष्णू घाट पूल भक्कम! कावड मेळ्याच्या जनसागरातही सुरक्षिततेचा नवा विक्रम

हरिद्वारमधील प्रसिद्ध हर की पौडीजवळील विष्णू घाट पूल हा ब्रिटिशकालीन अभियांत्रिकी आणि स्थापत्यकलेचा अनोखा नमुना मानला जातो. सन १८५४ मध्ये बांधण्यात आलेल्या या पुलाने १७२ वर्षे पूर्ण केली असून, गंगेच्या वेगवान प्रवाहाचा सामना करत हा ऐतिहासिक पूल आजही भक्कमपणे उभा आहे..१८५४ मध्ये पूर्ण झाले काम१९व्या शतकात ब्रिटिश सरकारने हरिद्वारपासून कानपूर देहातपर्यंत सिंचन व्यवस्था पोहोचवण्यासाठी अप्पर गंगा कॅनॉल प्रकल्प हाती घेतला होता. ब्रिटिश अभियंता सर प्रोबी थॉमस कॉटले यांच्या नेतृत्वाखाली १८४२ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. तब्बल १२ वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर १८५४ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला.तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी यांच्या हस्ते पुलाचे लोकार्पण करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल दीडशेहून अधिक वर्षे हा पूल गंगेच्या प्रवाहात आपले अस्तित्व टिकवून आहे..चुना-सुर्खीच्या बांधकामाचे रहस्यया पुलाच्या मजबुतीमागे त्याच्या बांधकामाची पारंपरिक पद्धत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले जाते. पुलाच्या निर्मितीत लाल पक्क्या विटा, चुना आणि सुर्खी यांचा वापर करण्यात आला आहे.या पारंपरिक मिश्रणाची विशेष बाब म्हणजे पाण्याच्या सतत संपर्कामुळे त्याची रचना कालांतराने अधिक घट्ट होत गेल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. गंगेच्या वेगवान प्रवाहाचा दाब सहन करण्यासाठी पुलाच्या कमानी आणि खांबांची रचनाही विशेष पद्धतीने करण्यात आली आहे..वाहनांना प्रवेश नाही, त्यामुळे रचनेवर कमी भारपुलाच्या दीर्घायुष्यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाहतुकीवरील निर्बंध. पुलावर सध्या वाहनांना प्रवेश दिला जात नाही. दोन्ही बाजूंना लोखंडी अडथळे उभारण्यात आले असून, त्यामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहने पुलावरून जाऊ शकत नाहीत.केवळ पादचाऱ्यांचा वापर असल्याने पुलाच्या मूळ रचनेवर वाहनांच्या वजनाचा अतिरिक्त ताण पडत नाही. त्यामुळे ऐतिहासिक वास्तूची मजबुती दीर्घकाळ टिकून राहण्यास मदत झाली आहे..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू; वैद्यकीय तपासणीस नकार, डॉक्टरांचे पथक परतले.कावड मेळ्यात लाखो भाविकांचा भारहरिद्वार हे देशातील प्रमुख धार्मिक पर्यटनस्थळ असल्याने वर्षभर या पुलावर भाविक आणि पर्यटकांची वर्दळ असते. विशेषतः कावड मेळ्यादरम्यान लाखो भाविक या परिसरात दाखल होतात.इतक्या मोठ्या संख्येने नागरिकांची ये-जा होत असतानाही हा ऐतिहासिक पूल आपली मजबुती टिकवून आहे. त्यामुळे विष्णू घाट पूल हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून हरिद्वारच्या ऐतिहासिक आणि स्थापत्य वारशाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे..पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याची गरज१७२ वर्षांचा इतिहास असलेली ही वास्तू आजही उभी असल्याने ब्रिटिशकालीन बांधकाम तंत्रज्ञानाची क्षमता अधोरेखित होते. पुलाचे नियमित देखभाल-दुरुस्तीचे काम आणि त्याची ऐतिहासिक रचना जपणे गरजेचे आहे. हा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांकडून विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.