Harish Rana Case: इच्छामरणाची परवानगी मिळालेल्या हरीश राणांच्या कुटुंबाला योगी सरकारचा मोठा आधार! उत्पन्नासाठी दुकानही देणार

गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांच्या कुटुंबासाठी योगी सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश यांच्यासाठी 'पॅसिव्ह यूथेनेशिया' (इच्छा मृत्यू) संदर्भात दिलेल्या आदेशानंतर गाझियाबाद जिल्हा प्रशासन सक्रिय झाले असून मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कुटुंबाला तातडीची मदत देण्यात आली आहे..कोण आहेत हरीश राणागाझियाबादच्या राजनगर एक्सटेंशनमध्ये राहणारे हरीश राणा २०११ पासून कोमात आहेत. अनेक वर्षे उपचार करूनही प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने त्यांच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात इच्छा मृत्यूची मागणी केली होती. या प्रकरणाची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला कुटुंबाची भेट घेऊन मदत करण्याचे आदेश दिले..बुधवारी गाझियाबादचे जिल्हाधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हरीश यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या वडिलांची भेट घेतली. हे कुटुंब मूळचे हिमाचल प्रदेशचे असून सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे..घरखर्च चालवण्यासाठी हे कुटुंब घरी खाण्याचे पदार्थ बनवून विकते. ही परिस्थिती पाहून प्रशासनाने तत्काळ जनसहयोगातून २.५० लाख रुपयांची मदत कुटुंबाला सुपूर्द केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री मदत निधीतूनही अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे..केवळ पैसाच नाही, तर या कुटुंबाला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन मिळावे म्हणून प्रशासनाने त्यांना एक दुकान मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याशिवाय त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभही प्राधान्याने दिला जाणार आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून मानसिक आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या या कुटुंबाला सरकारच्या या पुढाकारामुळे मोठा आधार मिळाला आहे.