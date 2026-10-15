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Navratri 2026: दुर्गापूजेमध्ये ‘हॅरी पॉटर’ची जादू; नवरात्रीनिमित्त साकारले हॉगवॉर्ट्सचे रहस्यमयी विश्व

Harry Potter Magic Takes Over Durga Puja With a Hogwarts Theme: हॉगवॉर्ट्सची जादुई दुनिया दुर्गापूजेत अवतरली; ‘हॅरी पॉटर’ थीमची खास सजावट
Durga Puja Celebrations Feature Harry Potter Magic as Hogwarts Inspired Decor Brings a Mysterious Fantasy World to Life

Durga Puja Celebrations Feature Harry Potter Magic as Hogwarts Inspired Decor Brings a Mysterious Fantasy World to Life

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जमशेदपूर (झारखंड) : दुर्गापूजेनिमित्त झारखंडमधील जमशेदपूर शहरात आकर्षक पंडाल उभारण्यात आले आहेत. यंदा कदमा राणीकुदर येथील हिंद क्लबने साकारलेला ‘हॅरी पॉटर’ थीमवरील पंडाल विशेष चर्चेत आहे. ब्रिटिश लेखिका जे. के. रोलिंग यांच्या जगप्रसिद्ध काल्पनिक जादुई विश्वाची झलक या पंडालमध्ये पाहायला मिळत आहे. गूढ प्रकाशयोजना, स्वयंचलित हालचाल करणारे पुतळे आणि थरारक ध्वनी यांमुळे हा देखावा भाविकांसह लहान मुलांचेही लक्ष वेधून घेत आहे.

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