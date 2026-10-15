Navratri 2026: दुर्गापूजेमध्ये ‘हॅरी पॉटर’ची जादू; नवरात्रीनिमित्त साकारले हॉगवॉर्ट्सचे रहस्यमयी विश्व

जमशेदपूर (झारखंड) : दुर्गापूजेनिमित्त झारखंडमधील जमशेदपूर शहरात आकर्षक पंडाल उभारण्यात आले आहेत. यंदा कदमा राणीकुदर येथील हिंद क्लबने साकारलेला ‘हॅरी पॉटर’ थीमवरील पंडाल विशेष चर्चेत आहे. ब्रिटिश लेखिका जे. के. रोलिंग यांच्या जगप्रसिद्ध काल्पनिक जादुई विश्वाची झलक या पंडालमध्ये पाहायला मिळत आहे. गूढ प्रकाशयोजना, स्वयंचलित हालचाल करणारे पुतळे आणि थरारक ध्वनी यांमुळे हा देखावा भाविकांसह लहान मुलांचेही लक्ष वेधून घेत आहे..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.गूढ वातावरणात जादुई विश्वाचा अनुभवपंडालमध्ये प्रवेश करताच मंद निळ्या प्रकाशामुळे एक रहस्यमय वातावरण तयार होते. स्वयंचलित हालचाल करणारे पुतळे, थरारक आवाज आणि हॅरी पॉटरच्या कथेशी संबंधित विविध सजावटींमुळे पाहुण्यांना काल्पनिक जादुई जगाचा अनुभव मिळतो. जादुई झाडू, पुस्तके, गूढ चिन्हे आणि हॅरी पॉटरशी संबंधित चित्रांचा सजावटीत समावेश करण्यात आला आहे..रहस्यमय सजावटीच्या मध्यभागी माँ दुर्गेची भव्य मूर्तीया पंडालचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे प्रतिष्ठापित करण्यात आलेली माँ दुर्गेची भव्य आणि मनमोहक मूर्ती. गूढ वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर देवीची मूर्ती लक्षवेधी ठरते. धार्मिक श्रद्धा आणि लोकप्रिय काल्पनिक कथाविश्व यांचा संगम या सजावटीतून साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..हुगळीच्या कारागिरांनी साकारला देखणा पंडालपश्चिम बंगालमधील हुगळी येथील कुशल कारागिरांनी या पंडालची सजावट आणि देखावा साकारला आहे. त्यांच्या कलाकुसरीमुळे हॅरी पॉटरच्या काल्पनिक विश्वातील विविध घटक प्रत्यक्ष स्वरूपात उभे राहिले आहेत. हिंद क्लब दरवर्षी दुर्गापूजेसाठी वेगवेगळ्या संकल्पनांवर आधारित पंडाल उभारत असल्याचे सांगितले जाते.लहान मुलांसाठी खास आकर्षण; सुरक्षेचीही व्यवस्थाहिंद क्लबचे अध्यक्ष नंद जी प्रसाद यांच्या माहितीनुसार, यंदाच्या पंडालची संकल्पना विशेषतः लहान मुलांना आवडेल, याचा विचार करून तयार करण्यात आली आहे. पुस्तकांत वाचलेले किंवा चित्रपटांत पाहिलेले जादुई विश्व प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी मिळत असल्याने मुलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..पंडालमध्ये भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. तसेच गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी क्लबचे स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले आहेत. धार्मिक उत्सवाला कल्पकतेची जोड देणारा हिंद क्लबचा हा पंडाल यंदाच्या दुर्गापूजेतील आकर्षणांपैकी एक ठरत आहे.दुर्गापूजेनिमित्त झारखंडमधील जमशेदपूर शहरात आकर्षक पंडाल उभारण्यात आले आहेत. यंदा कदमा राणीकुदर येथील हिंद क्लबने साकारलेला ‘हॅरी पॉटर’ थीमवरील पंडाल विशेष चर्चेत आहे. ब्रिटिश लेखिका जे. के. रोलिंग यांच्या जगप्रसिद्ध काल्पनिक जादुई विश्वाची झलक या पंडालमध्ये पाहायला मिळत आहे. गूढ प्रकाशयोजना, स्वयंचलित हालचाल करणारे पुतळे आणि थरारक ध्वनी यांमुळे हा देखावा भाविकांसह लहान मुलांचेही लक्ष वेधून घेत आहे..गूढ वातावरणात जादुई विश्वाचा अनुभवपंडालमध्ये प्रवेश करताच मंद निळ्या प्रकाशामुळे एक रहस्यमय वातावरण तयार होते. स्वयंचलित हालचाल करणारे पुतळे, थरारक आवाज आणि हॅरी पॉटरच्या कथेशी संबंधित विविध सजावटींमुळे पाहुण्यांना काल्पनिक जादुई जगाचा अनुभव मिळतो. जादुई झाडू, पुस्तके, गूढ चिन्हे आणि हॅरी पॉटरशी संबंधित चित्रांचा सजावटीत समावेश करण्यात आला आहे.रहस्यमय सजावटीच्या मध्यभागी माँ दुर्गेची भव्य मूर्तीया पंडालचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे प्रतिष्ठापित करण्यात आलेली माँ दुर्गेची भव्य आणि मनमोहक मूर्ती. गूढ वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर देवीची मूर्ती लक्षवेधी ठरते. धार्मिक श्रद्धा आणि लोकप्रिय काल्पनिक कथाविश्व यांचा संगम या सजावटीतून साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..हुगळीच्या कारागिरांनी साकारला देखणा पंडालपश्चिम बंगालमधील हुगळी येथील कुशल कारागिरांनी या पंडालची सजावट आणि देखावा साकारला आहे. त्यांच्या कलाकुसरीमुळे हॅरी पॉटरच्या काल्पनिक विश्वातील विविध घटक प्रत्यक्ष स्वरूपात उभे राहिले आहेत. हिंद क्लब दरवर्षी दुर्गापूजेसाठी वेगवेगळ्या संकल्पनांवर आधारित पंडाल उभारत असल्याचे सांगितले जाते.लहान मुलांसाठी खास आकर्षण; सुरक्षेचीही व्यवस्थाहिंद क्लबचे अध्यक्ष नंद जी प्रसाद यांच्या माहितीनुसार, यंदाच्या पंडालची संकल्पना विशेषतः लहान मुलांना आवडेल, याचा विचार करून तयार करण्यात आली आहे. पुस्तकांत वाचलेले किंवा चित्रपटांत पाहिलेले जादुई विश्व प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी मिळत असल्याने मुलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा... पंडालमध्ये भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. तसेच गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी क्लबचे स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले आहेत. धार्मिक उत्सवाला कल्पकतेची जोड देणारा हिंद क्लबचा हा पंडाल यंदाच्या दुर्गापूजेतील आकर्षणांपैकी एक ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.