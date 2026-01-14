देश

Harsha Richhariya : महाकुंभमध्ये चर्चेत आलेली हर्षा रिछारिया ग्लॅमरच्या दुनियेत परतणार, म्हणाली- मी सीतेसारखी अग्निपरीक्षा देऊ शकत नाही !

Harsha Richhariya Mahakumbh : लोकांना वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ती धर्ममार्गामुळे आर्थिक अडचणीत व कर्जात अडकली असल्याचा दावा तिने केला. “मी सीतेसारखी अग्निपरीक्षा देणारी नाही” असे म्हणत सततच्या टीकेला कंटाळल्याचे तिने स्पष्ट केले.
मागील वर्षी प्रयागराजमधील महाकुंभमेळ्यात संतांच्या रथावर साध्वीच्या वेषात उपस्थित राहून लक्ष वेधून घेतलेल्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ही धर्माच्या मार्गावरून दूर होऊन परत ग्लॅमरच्या दुनियेत जाण्याची घोषणा केली आहे. प्रयागराजमध्ये माघ पौर्णिमेला संगमात डुबकी मारल्यानंतर हर्षा ग्लॅमरच्या दुनियेत परतणार आहे. हर्षाने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर ही घोषणा केली. हर्षाने म्हटले आहे की, "या माघ पौर्णिमेला स्नान केल्यानंतर मी धर्माच्या मार्गावर चालण्याचा माझे व्रत संपवीन." तिने असेही म्हटले आहे की, "हा निर्णय बंडखोर मानसिकतेतून घेतला आहे."

