Harsha Richhariya : महाकुंभमध्ये चर्चेत आलेली हर्षा रिछारिया ग्लॅमरच्या दुनियेत परतणार, म्हणाली- मी सीतेसारखी अग्निपरीक्षा देऊ शकत नाही !

मागील वर्षी प्रयागराजमधील महाकुंभमेळ्यात संतांच्या रथावर साध्वीच्या वेषात उपस्थित राहून लक्ष वेधून घेतलेल्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ही धर्माच्या मार्गावरून दूर होऊन परत ग्लॅमरच्या दुनियेत जाण्याची घोषणा केली आहे. प्रयागराजमध्ये माघ पौर्णिमेला संगमात डुबकी मारल्यानंतर हर्षा ग्लॅमरच्या दुनियेत परतणार आहे. हर्षाने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर ही घोषणा केली. हर्षाने म्हटले आहे की, "या माघ पौर्णिमेला स्नान केल्यानंतर मी धर्माच्या मार्गावर चालण्याचा माझे व्रत संपवीन." तिने असेही म्हटले आहे की, "हा निर्णय बंडखोर मानसिकतेतून घेतला आहे.".हर्षा म्हणाली, "प्रयागराज महाकुंभ २०२५ पासून सुरू झालेली ही कहाणी आता संपत आहे. या एका वर्षात मला खूप विरोधाचा सामना करावा लागला. प्रयागराज महाकुंभमेळ्यापासून सुरू झालेल्या विरोधाला दरम्यान वाटले की आता सर्व काही ठीक होईल, मी धर्माच्या मार्गावर चालून अनेक गोष्टी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मी काहीही चुकीचे करत नव्हतो. धर्माच्या मार्गावर चालल्यामुळे माझा विरोध झाला. माझे मनोबल तुटले होते.".धर्माच्या मार्गावर कर्जबाजारीव्हायरल व्हिडिओमध्ये हर्षा म्हणते की लोकांना वाटते की तिने धर्माच्या मार्गावर चालताना कोट्यवधी रुपये कमवले आहेत, परंतु ती आता कर्जात बुडाली आहे. हर्षा म्हणाली की तिचा कोणताही दोष नसतानाही, तिच्यावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे आणि तिचा विरोध केला जात आहे. तिच्या चारित्र्याला लक्ष्य केले जात आहे आणि तिचे मनोबल खचले आहे. ती म्हणाली, "मी अग्निपरीक्षा देणारी सीता नाही." तिने पुढे म्हटले की, एखाद्या महिलेला विरोध करणे आणि तिच्या चारित्र्यावर हल्ला करणे हे बहुतेकदा सर्वात सोपे काम असते. हर्षा सध्या माघ मेळ्यात आहे. रविवारी ती तिच्या भावासोबत प्रयागराजला आली आणि संगमात स्नान केले..कोणाकडूनही पाठिंबा नाहीहर्षा म्हणाली की सर्वात मोठी समस्या म्हणजे धर्ममार्गाचे अनुसरण करूनही तिला कोणताही पाठिंबा मिळालेला नाही. गेल्या वर्षी तिने जे काही करण्याचा प्रयत्न केला ते थांबवण्यात आले आहे. विरोध निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. यावर्षी माघ मेळ्यातही तेच घडत आहे. यामुळे ती अत्यंत निराश झाली आहे, जरी तिने विरोध व्हावा असे काहीही केले नाही. हर्षा म्हणाली की आता निषेध करण्याची गरज नाही. तुमचा धर्म स्वतःकडे ठेवा. आता पुरे झाले. मी आता ते सहन करणार नाही. या माघ पौर्णिमेपासून मी धर्ममार्गाचे अनुसरण करण्याचा माझा संकल्प पूर्णपणे सोडून देईन आणि माझे जुने काम सुरु करणार आहे. .तरुणांसाठी सल्लाधर्ममार्गाचे अनुसरण करण्याचा विचार करणाऱ्यांनाही हर्षाने सल्ला दिला. हर्षा म्हणाली की, जर कोणत्याही तरुणाला असे वाटत असेल की त्यांना धर्माच्या मार्गावर चालायचे आहे, धर्माशी जोडले जायचे आहे, तर सर्वात मोठा धर्म म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाशी जोडलेले राहणे. तुमच्या कुटुंबासोबत राहा. तुमच्या घरातील मंदिरात पूजा करा. दुसऱ्या कोणावरही विश्वास ठेवू नका.