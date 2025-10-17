देश

Pension Hike: राज्य सरकारची मोठी घोषणा! ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, आता किती रुपये मिळणार?

Senior Citizens Pension Hike: राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे.
दिवाळीपूर्वी हरियाणा सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना एक मोठी भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी जाहीर केले की, वृद्धांसाठी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन ३,००० रुपयांवरून ३,२०० रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. ही वाढलेली रक्कम नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील अंदाजे २० लाख वृद्ध लाभार्थ्यांना होईल.

