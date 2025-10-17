Pension Hike: राज्य सरकारची मोठी घोषणा! ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, आता किती रुपये मिळणार?

दिवाळीपूर्वी हरियाणा सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना एक मोठी भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी जाहीर केले की, वृद्धांसाठी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन ३,००० रुपयांवरून ३,२०० रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. ही वाढलेली रक्कम नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील अंदाजे २० लाख वृद्ध लाभार्थ्यांना होईल..सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या मते, हरियाणामध्ये १०१ ते १२० वयोगटातील एकूण ३,५८९ वृद्ध पेन्शनधारक आहेत. त्यापैकी २,४४९ महिला आणि १,१४० पुरुष आहेत. याचा अर्थ असा की प्रत्येक तीन पेन्शनधारकांपैकी दोन महिला आहेत. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की राज्यातील महिलांचे सरासरी वय पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. पेन्शनधारकांची सर्वाधिक संख्या कर्नाल जिल्ह्यात आहे. जिथे एकूण २३० वृद्ध लोक या श्रेणीत येतात. भिवानी आणि सिरसा नंतर प्रत्येकी २२१ लाभार्थी आहेत. पंचकुला येथे पेन्शनधारकांची संख्या सर्वात कमी आहे, फक्त ५९..Accident: भीषण! राज्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनाची रिक्षाला धडक, ७ जण गंभीर जखमी, एकाचे दोन्ही पाय तुटले.या श्रेणीत महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा लक्षणीय आहे. एकूण ३,५८९ पैकी महिलांचे प्रमाण ६८.२% आहे, तर पुरुषांचे प्रमाण ३१.८% आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्येक १० वृद्ध पेन्शनधारकांमागे अंदाजे ७ महिला आणि ३ पुरुष आहेत. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी म्हणाले की, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक हे आपल्या समाजासाठी एक अमूल्य संपत्ती आहेत. ३,२०० रुपयांचे मासिक पेन्शन त्यांना आर्थिक आधार देईल आणि त्यांना सन्माननीय जीवन जगण्यास मदत करेल. .ते पुढे म्हणाले की, हरियाणा हे ज्येष्ठांच्या कल्याणात देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. ३,२०० रुपयांचा नवीन पेन्शन दर आणि १०० वर्षांवरील पेन्शनधारकांची वाढती संख्या हे सिद्ध करते की राज्यातील सामाजिक सुरक्षा योजना केवळ प्रभावी नाहीत तर त्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आदर आणि संरक्षणाचे प्रतीक देखील बनल्या आहेत..२०१४ मध्ये जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आले तेव्हा अभय सिंग चौटाला यांनी विधानसभेत असे सुचवले होते की, सरकारने दरवर्षी पेन्शनमध्ये २०० रुपयांची वाढ करावी. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यामुळे सरकारवर भार पडणार नाही आणि हरियाणाच्या लोकांना त्याचा फायदा होईल. हरियाणात पेन्शन वाढीवरून राजकीय वक्तृत्व तीव्र झाले आहे. काँग्रेस आमदार अशोक अरोरा यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आणि म्हटले की, "हे सरकार फक्त पोकळ आश्वासने देते, काहीच करत नाही. फक्त २०० रुपयांच्या वाढीने काय फरक पडणार आहे? जनतेची फसवणूक झाली आहे, दिलासा मिळाला नाही.".Terrorist Attack: भारतीय लष्कराच्या छावणीवर हल्ला! चालत्या वाहनातून दहशतवाद्यांचा गोळीबार, कुठे घडली घटना?.दरम्यान इंडियन नॅशनल लोक दल (आयएनएलडी) चे आमदार आदित्य देवी लाल यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, "हरियाणा सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे. पेन्शन ₹३,५०० पेक्षा जास्त असायला हवे होते. परंतु सरकारने त्यात फक्त २०० रुपयांची वाढ केली, जी पूर्णपणे चुकीची आहे. ज्याप्रमाणे सरकारने लाडली लक्ष्मी योजनेत अटी जोडल्या. आता फक्त ₹२०० रोजंदारी मिळवणारेच या योजनेसाठी पात्र असतील. त्याचप्रमाणे त्यांनी जीएसटी लागू केला, नंतर तो मागे घेतला आणि त्याचे श्रेय स्वतःकडे घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.