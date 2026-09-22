Haryana Love Marriage : प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांसह कुटुंबीयांवर सामाजिक बहिष्कार; पंचायतीच्या फतव्याने खळबळ

हरियाणातील एका गावात प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे; कारण स्थानिक पंचायतीने एक विचित्र आणि कठोर आदेश जारी केला आहे. ही घटना हिसार जिल्ह्यातील 'आर्य नगर' गावात घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गावातील 'सामाजिक पंचायती'ने नुकताच प्रेमविवाहांना विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. या ठरावातील अटी धक्कादायक आहेत: पंचायतीने असा निर्णय घेतला आहे की, प्रेमविवाह करणारे जोडपे आणि त्यांना पाठिंबा देणारी कुटुंबे यांवर संपूर्ण गाव मिळून बहिष्कार टाकेल. .रविवारी झालेल्या या बैठकीला १,००० हून अधिक लोक उपस्थित होते, असे समजते. ग्रामस्थांनी सांगितले की, अलीकडच्या काही महिन्यांत स्थानिक जोडप्यांचे प्रेमविवाह झाल्याची तीन प्रकरणे समोर आली होती, ज्यामुळे पंचायतीची मोठी बैठक बोलावण्यात आली. बैठकीदरम्यान, पंचायत अध्यक्ष कुलवंत गोसला आणि ग्रामस्थांनी ठामपणे सांगितले की, ते गावातील प्रत्येक मुलीला आपलीच मुलगी मानतात; त्यामुळे एकाच गावात विवाह करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही..Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.स्थानिक रहिवाशांच्या मते, एकाच गावात विवाह करण्याची ही पद्धत पारंपरिक सामाजिक संकेतांच्या विरोधात आहे, म्हणूनच संपूर्ण गाव या प्रथेला विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे सदस्य घरोघरी जाऊन पाहणी करतील..ग्रामपंचायतीची काय भूमिका?बैठकीला उपस्थित असूनही, आर्य नगरचे सरपंच रतन सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे की, निवडून आलेल्या 'ग्रामपंचायती'चा या वादग्रस्त निर्णयाशी कोणताही संबंध नाही. त्यांनी सांगितले की, अधिकृत पंचायतीची या निर्णयात कोणतीही भूमिका नव्हती; हा केवळ सामाजिक पातळीवर मंजूर केलेला ठराव होता..पोलिसांची ग्वाही दरम्यान, हिसारचे पोलीस अधीक्षक सिद्धांत जैन यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कायद्याचे पालन करणाऱ्या सर्व प्रौढ जोडप्यांच्या सुरक्षिततेची हमी दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील कमल आनंद यांनी नमूद केले की, संविधानाच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला आपला जीवनसाथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पंचायतींनी जारी केलेल्या अशा बहिष्काराच्या आदेशांना कोणतेही कायदेशीर महत्त्व नाही आणि अशा कृतींमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर 'भारतीय न्याय संहिते' (BNS) अंतर्गत कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, ज्यात धमकावणे आणि फौजदारी गुन्ह्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.