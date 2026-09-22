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Haryana Love Marriage : प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांसह कुटुंबीयांवर सामाजिक बहिष्कार; पंचायतीच्या फतव्याने खळबळ

Social Boycott हरियाणातील हिसारच्या आर्य नगर गावात प्रेमविवाहाच्या मुद्द्यावरून सामाजिक पंचायत वादात आली आहे. प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांसह त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर झाल्याची माहिती आहे.
Social Boycott Resolution Sparks Legal and Social Debate

Social Boycott Resolution Sparks Legal and Social Debate

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

हरियाणातील एका गावात प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे; कारण स्थानिक पंचायतीने एक विचित्र आणि कठोर आदेश जारी केला आहे. ही घटना हिसार जिल्ह्यातील 'आर्य नगर' गावात घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गावातील 'सामाजिक पंचायती'ने नुकताच प्रेमविवाहांना विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. या ठरावातील अटी धक्कादायक आहेत: पंचायतीने असा निर्णय घेतला आहे की, प्रेमविवाह करणारे जोडपे आणि त्यांना पाठिंबा देणारी कुटुंबे यांवर संपूर्ण गाव मिळून बहिष्कार टाकेल.

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