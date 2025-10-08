IPS Puran Kumar: देश हादरला! IPS ऑफिसरने डोक्यात गोळी झाडून संपवलं आयुष्य, सुसाइड नोटमधून धक्कादायक खुलासा; IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत दौऱ्यावर..

IPS Puran Kumar Death Case : हरियाणा केडरमधील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी) वाय. पूरन कुमार यांनी मंगळवारी चंदीगडमधील राहत्या घरी स्वत:वर गोळी झाडून जीव दिल्याने केल्याने पोलीस खात्यात खळबळ उडाली आहे.दुपारी 1:30 वाजता त्यांनी घराच्या साउंडप्रूफ तळघरात सर्व्हिस रिव्हॉल्वरने डोक्यात गोळी झाडली. घटनास्थळी सापडलेल्या सुसाइड नोटमधून त्यांच्या कार्यालयातील तणाव आणि असमाधानाची कारणे समोर आली आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूरन कुमार यांनी आत्महत्येपूर्वी सर्व सुरक्षा रक्षकांना घराबाहेर जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तळघरातील खुर्चीवर बसून त्यांनी आयुष्य संपवले. 29 सप्टेंबरला त्यांची बदली झाली होती आणि घटनेच्या वेळी ते रजेवर होते. त्यांच्या पत्नी, आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार, या वेळी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्यासोबत जपान दौऱ्यावर होत्या..Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या मुलीकडून मागितले न्यूड फोटो; ऑनलाइन गेम खेळताना अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर.....सुसाइड नोटमध्ये पूरन कुमार यांनी कार्यालयातील समस्यांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी बेकायदेशीर पदोन्नती, जातीय भेदभाव आणि प्रशासकीय छळ यांसारख्या मुद्द्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वाद असल्याचे नमूद केले आहे.इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री आणि गृह मंत्रालयाला पत्रे लिहून तक्रारी केल्या होत्या. अनुसूचित जातीच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध पक्षपाती वागणूक आणि गृह मंत्रालयाच्या नियमांचे उल्लंघन याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती..Nobel Prize 2025 : क्वांटम संशोधनाला सलाम! जगाला आश्चर्यकारक फायदा; तीन शास्त्रज्ञांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर.चंदीगडच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (एसएसपी) कंवरदीप कौर यांनी सांगितले की सुसाइड नोटची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच ती सार्वजनिक केली जाईल. पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. पूरन कुमार यांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली होती. त्यांच्या आत्महत्येमुळे प्रशासकीय व्यवस्थेतील अंतर्गत तणाव आणि दबाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत..FAQsWhat was the cause of IPS Puran Kumar's suicide?आयपीएस पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येचे कारण काय होते?सुसाइड नोटनुसार, कार्यालयातील तणाव, बेकायदेशीर पदोन्नती, जातीय भेदभाव आणि प्रशासकीय छळ ही कारणे होती.Where did the incident take place?ही घटना कुठे घडली?चंदीगडमधील पूरन कुमार यांच्या राहत्या घराच्या साउंडप्रूफ तळघरात ही घटना घडली.What did the suicide note reveal?सुसाइड नोटमधून काय उघड झाले?सुसाइड नोटमधून कार्यालयातील असमाधान, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वाद आणि भेदभावाचे आरोप उघड झाले.Who is investigating the case?या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे?चंदीगड पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.Was Puran Kumar’s wife present during the incident?घटनेच्या वेळी पूरन कुमार यांच्या पत्नी उपस्थित होत्या का?नाही, त्यांच्या पत्नी अमनीत पी. कुमार या वेळी जपान दौऱ्यावर होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.