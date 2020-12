बॅरिकेड तोडून शेतकरी घुसले हरियाणात, पोलिसांच्या अंगावर घातला ट्रॅक्टर 

जयपूर - कृषी कायद्याविरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, राजस्थान - हरियाणा सीमेवरील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानं पोलिसांना अश्रूधुराचा मारा करावा लागला. राजस्थानमधील शेतकऱ्यांचा एक गट राजस्थान हरियाणा सीमेवर शाहजहानपूरमध्ये जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. जवळपास 12 हून अधिक ट्रॅक्टरने हरियाणा पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेट्स तोडले आणि हरियाणामध्ये प्रवेश केला.

शाहजहानपूर इथं शेतकरी आंदोलनावेळी पोलिसांशी वादही झाला. यावेळी ट्रॅक्टर अडवणाऱ्या पोलिसांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न झाला. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही ट्रॅक्टर बॅरिकेड तोडून दिल्लीच्या दिशेने निघून गेले.

Haryana Police uses water cannon, tear gas as farmers on tractors broke through barricades at #Shahjahanpur border with Rajasthan ये झड़पे कही आंदोलन को हिंसक न बना दे #FarmersProstests pic.twitter.com/PUnfQmiomH

— Dilsedesh (@Dilsedesh) December 31, 2020